Aalesund tok en to måls ledelse rett etter pause etter to scoringer av Hólmbert Fridjónsson. Sunnmøringene gikk endelig mot sin første trepoenger, men så kom Vålerenga rasende tilbake.

På to minutter, fra det 64. til det 66. minutt, hadde de utlignet ledelsen til Aalesund og plutselig var alt momentum på Oslo-laget side.

Vålerenga presset på for ledermålet, men fem minutter seinere fikk Sam Adekugbe rødt kort.

Rasende Dønnum

Sam Adekugbe får sitt andre gule kort for filming etter å ha falt i Aalesund-feltet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Den canadiske venstrebacken hadde allerede gult kort da han gikk over ende i Aalesund-feltet og ropte på straffe. Det var en ørliten kontakt, men backen falt unaturlig og lenge etter at kontakten skjedde.

Etter kampen var likevel Vålerengas Aron Dønnum rasende på dommer Tom Harald Hagen. For andre gang denne sesongen fikk laget utvist en spiller for filming.

– Vi slipper inn to altfor enkle mål. Det er for dårlig. Når det er sagt viser vi god moral. Vi kommer tilbake også ødelegger dommeren kampen. Jeg skjønner ikke at det går an å få sånne avgjørelser mot oss. Det var avgjørende med Shala (mot Stabæk, journ.anm.), og nå klar straffe. Hvis han er usikker bør han la det gå, sier en frustrert Dønnum til NRK.

Herolind Shala fikk sitt røde kort trukket tilbake etter oppgjøret mot Stabæk tidligere denne sesongen. Dønnum er ikke i tvil om at Vålerenga ble snytt for straffe i situasjon Adekugbe ble utvist i.

Aron Dønnum var meget misfornøyd etter kampen mot Aalesund. Foto: Jørn André Lien / NRK

– Det er klar straffe. Han treffer ankelen hans, han toucher ballen forbi også treffer han ankelen og detter. Jeg synes det er helt feil, sier Dønnum.

Vålerenga hadde initiativet i store deler av kampen, men fikk to i fleisen av Aalesund-spiss Hólmbert Fridjónsson. Dønnum innrømmer at Vålerenga selv burde gjort det bedre, men er først og fremst oppgitt over dømmingen.

– Vi bør kanskje drepe kampen. Vi slipper inn to enkle mål og bør avgjøre selv, men det dommergreiene her tar jeg av meg hatten for, sier en oppgitt Dønnum.

Vurderte det som filming

Dommer Tom Harald Hagen sier til NRK at han ikke har fått finstudert situasjonen i etterkant, men at han står for den avgjørelsen han tok omkring Adekugbe.

– Nå har vi fortsatt ikke finstudert situasjonen, men i kampen opplevde vi det som at det kanskje var en ørliten kontakt, som etter mitt skjønn i full fart at han prøvde å utnytte for å skaffe straffespark. Vi så på kroppsspråk og den totale pakka og vurderte dette som en filming i forsøk på å få straffespark. Vi må ta en avgjørelse der og da, og det gjorde vi, sier dommer Tom Harald Hagen til NRK.

Dommeren poengterer at det kan være kort for filming, til tross for at det er kontakt i en situasjon.

– Selv om det er litt kontakt betyr ikke det at det ikke er filming, fortsetter Hagen.