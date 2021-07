Southgate: – Foden er usikker

Phil Foden pådrog seg ein skade i foten under trening på fredag, og gjekk difor glipp av laurdagens økter. No innrømmer England-trenar Gareth Southgate at EM-finalen kan ryke for 21-åringen.

– Han er definitivt usikker, men det er ikkje ein alvorleg skade. Spørsmålet er om skaden blir betre i tide til kampen, det må vi ta ein vurdering på seinare, sa Southgate dagen før finalen.

– Det er mogleg finalen kjem for raskt på, innrømmer han.

Foden spelte dei to første kampane i meisterskapet frå start, og kom inn frå benken i ekstraomgangane mot Danmark.