Det som ble kampens avgjørende situasjon skjedde allerede etter 22 minutters spill: Dønnum avanserte med ballen da Kitolano kom susende i stor fart og feide ned kantspilleren.

Kitolano sneiet så vidt borti ballen før han utsatte Dønnum for stor fare, og Vålerenga-spilleren ble liggende med store smerter.

Like etterpå måtte han forlate banen, mens Kitolano av en eller annen grunn bare fikk gult kort.

Etter kampen innrømmer hoveddommer Svein Oddvar Moen at det var en feilvurdering.

– Når vi ser den i reprise, ser vi noen annet. På banen så vi at den var hensynsløs og tøff med måten han kom inn på. Treffpunktet gjør at han blir «sakset» på en måte, så vi opplever den annerledes på banen. Men full støtte for at det burde vært rødt kort for høy fart og høy intensitet, sier Moen til NRK.

«Litt stygg i starten»

Etter taklingen gikk tankene fort tilbake til hva Kitolano uttalte før kampen.

NEPPE FORNØYD: VIF-trener Dag-Eilev Fagermo. Foto: Carina Johansen / NTB

Backen ble nemlig spurt av Eurosport om hvordan han skulle vinne duellen mot Dønnum.

– Det er å være tett på og være litt stygg i starten. Få han ut av balanse, sa Kitolano.

– Litt stygg i starten? spurte Eurosport-reporteren.

– Ja.

– Så du ser på det som en kamp i kampen?

– Jeg må først vinne den kampen, så kan jeg spille mer ut fra det store, svarte Kitolano.

– Kjipt

Da Kitolano ble konfrontert med disse uttalelsene i pausen etter taklingen, svarte Odd-backen:

– Jeg skulle ikke være stygg og takle ham ut. Jeg vil ha den beste spilleren på banen, så det var kjipt. Det var 50-50, så da kan alt skje, sa Kitolano.

Odd-trener Jan Frode Nornes er enig i at det ikke ville vært feil å gi rødt kort, men understreker at Kitolano kun var opptatt av å stoppe det som er en av Eliteseriens beste spillere.

– Det er ikke overtenning. Han har ingen intensjon om å skade ham, sier Nornes til Eurosport.

Kitolano skulle altså spille en rolle også senere i kampen. Etter at Henrik Udahl sendte Vålerenga i ledelsen allerede etter 11 minutter, fikk nemlig Odd og Kitolano et korrekt tildelt straffespark like før pause.

Mushaga Bakenga var sikkerheten selv fra 11-meteren.

Taklingen og utligningen skjer bare tre dager etter at Dag-Eilev Fagermo mente Veton Berisha burde vært utvist for Viking på stillingen 1-0 til Vålerenga.

Berisha, som ble værende på banen, ble til slutt stående med to mål og to målgivende pasninger da Viking vant 4–1.