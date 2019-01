Gradestokken viser minus seks grader idet Bobby Madley entrer Mjær stadion i Ytre Enebakk. Store brøytekanter etter snømåking omkranser banen. Kontrastene kunne ikke vært større fra fjorårssesongen og balløya England. Denne kvelden står en treningskamp mellom 7. divisjons-klubbene Driv og Spydeberg på programmet.

– Jeg ble kontaktet av Driv, de sendte meg en melding og lurte på om jeg ville dømme kampen. Jeg tror de ble litt overrasket da jeg sa ja, sier Madley til NRK.

Driv-spiller Joachim Flåten synes det er absurd at briten takket ja til å dømme en treningskamp mellom to lag i norsk 7. divisjon.

– Det henger ikke på greip.

– Det kan høres ut som jeg bare finner på svar

I fjor sommer endte den engelske trenerkarrieren, etter det som skal ha vært trøbbel i sosiale medier. Madley har inngått en avtale med Premier League som gjør at han ikke kan uttale seg om hendelsen.

I 2017 dømte han Comunity Shield mellom Arsenal og Chelsea. På Wembley var 80 000 tilskuere til stede. I Ytre Enebakk møtte 26 tilskuere opp – inkludert NRKs team.

RØDT KORT: Her gir Madley rødt kort til Everton-spiller Ramiro Funes Mori i en kamp mellom Everton og Liverpool i 2016. Foto: Paul Ellis / AFP

– Hva er forskjellen fra engelsk toppfotball til det her?

– Det kan høres ut som jeg bare finner på svar, men det er elleve spillere mot elleve spillere, uavhengig av hvilke lag som er på banen. Det er slik en dommer ser det, poengterer Madley.

Til tross for dette, er kontrasten stor, også når det gjelder det å dømme kamper.

– Ethvert land har forskjellige forventninger til hvordan en fotballdommer dømmer en kamp. Selv om lovene er de samme, så er forventningene ulike.

Håper på Eliteserien

Med seg som assistentdommere har Madley tvillingene Himmet og Batuhan Boyar. De to 19-åringene forteller at må hjelpe Madley med å lære seg kulturforskjellene mellom norsk og engelsk fotball.

ASSISTENTER: Himmet og Batuhan Boyar er Madleys assistentdommere. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Det er ikke sånn at vi sier at det du gjør er feil, men det har hendt noen ganger at ting han gjør her ikke er så normalt som det er i Premier League. Da forteller vi han det, så skjønner han at det ikke er sånn i Norge, sier Himmet Boyar.

33 år gamle Madley legger ikke skjul på at han ønsker å dømme på det øverste nivået i Norge, men han understreker at han er positiv til å dømme på hvilket som helst nivå.

– Jeg er klar til å dømme hvor som helst som NFF gir meg muligheten.

– Det er ikke riktig at en skal få dømme på det øverste nivået, kun fordi han kommer fra Premier League, sier han.