Dømt for produksjon og salg av steroider - ble norsk landslagscoach

– Han har fortalt meg om en dom, men ikke at den var så omfattende, sier Elise Murbræck, president i Norges kroppsbygger- og fitnessforbund.

– Hvilke tanker gjør du deg nå som du får høre om omfanget?

– Det er en veldig stor kontrast til hvordan jeg kjenner ham. Jeg er veldig overrasket over dette, svarer presidenten.

Dokumentasjon som NRK sitter på, viser nemlig følgende:

I 2012 ble mannen, som er en sentral skikkelse i det norske kroppsbygger- og fitnessmiljøet, pågrepet av politiet. Han tilbrakte 27 dager i varetekt og tilsto forholdene.

I 2014 grunnla han sitt eget lag, der han fortsatt jobber som trener i dag.

I 2015 ble han dømt i tingretten, men han anket straffeutmålingen.

I 2016 ble han dømt i lagmannsretten.

I 2018 fikk han tillitsverv i det nasjonale særforbundet. Dette vervet hadde han i ett år.

I 2019 var han norsk landslagscoach under et internasjonalt mesterskap.

I 2012 var det fortsatt ikke strafferettslig forbudt å bruke steroider, men det var ikke tillatt i idretten. Det generelle forbudet kom først i 2013.

Nok doping til uavbrutt bruk i 94 år

Den rettskraftige dommen fra 2016 tar for seg nøyaktig hvilke dopingmidler mannen i 40-årene har oppbevart, produsert og distribuert, og både aktoratet og forsvaret sa seg enige om at det er betydelige mengder.

«Det er uklart hvor mange liter olje eller konsentrat som ble benyttet til produksjonen. Det er derimot på det rene at siktede har hatt befatning med dopingmidler som vil være nok til et uavbrutt forbruk i ca. 94 år.», lyder dommen.

Det gikk lang tid fra mannen tilsto i 2012 til dommen ble avsagt i 2016, noe som fikk stor betydning i straffeutmålingen.

«Lagmannsretten finner at forholdene i vår sak som et utgangspunkt kvalifiserer til fengsel i ca. tre år.», står det i dommen.

Etter fratrekk på grunn av tilståelse og påtalemyndighetens tidsbruk, ble straffen til ett år og to måneder med samfunnsstraff.

Han ble aldri utestengt fra idretten, og snaut ett år etter at han var ferdig med å sone, fikk han tillitsverv i det norske særforbundet.

BELASTET MILJØ: President Murbræck erkjenner at bodybuilding- og fitness-miljøet har vært belastet, og hun sier at forbundet jobber aktivt for holdningsendringer ute i klubbene.

– Strider mot sunn fornuft

NRK har vært i kontakt med flere innad i miljøet som sier at den sentrale skikkelsens bakgrunn er godt kjent, og at forbundet har vært klar over hva de har gjort.

– Det man har bygget opp over mange år, kan bli revet ned i løpet av kort tid, sier Harald Skjøldt.

Han er eier av både stedet og laget Haralds gym, som stakk av med flere NM-titler i september. Skjøldt mener at forbundsstyrets vurderinger i denne saken sender ut et dårlig signal, og at president Murbræck burde ha visst hvor omfattende dommen var.

– Jeg sa fra før det mesterskapet i 2019, at det å bruke personer som er dømt i store dopingsaker, til noe som helst som har med forbundet å gjøre, er veldig uheldig, og gir dårlige signaler, minnes Skjøldt.

– Hvordan synes du at forbundet har håndtert dette?

REAGERER: Innehaveren av Haralds gym reagerer på at forbundet ga den dopingdømte mannen tillitsverv.

– Jeg har ikke noe imot noen av dem i styret, og det er mange som gjør en god jobb der. Men en sånn mann kan ikke brukes i sentrale roller. Det strider mot sunn fornuft, sier Skjøldt om avgjørelsen om å gi den straffedømte mannen landslagsoppgaver, før han avslutter:

– Når du vet om slike ting i andre idrettsmiljøer, at en person er dømt for produksjon og salg av anabole steroider, så får bare vedkommende beskjed om å holde seg langt unna.

– Hvor lenge skal jeg straffes?

Murbræck avviser at hun ble advart om mannens bakgrunn da hun lot ham være en del av det norske støtteapparatet under et internasjonalt mesterskap i 2019, men hun erkjenner at det kom noen reaksjoner da reisefølget ankom Norge igjen.

PRESIDENT: Elise Murbræck.

– Det var noen reaksjoner innad i etterkant. Jeg kunne ønske han hadde vært mer åpen, sier presidenten, og legger til at de ikke har mulighet til å be om vandel.

Den straffedømte treneren hevder på sin side at han har vært åpen med forbundet, og han ser ingen betenkeligheter ved at han fortsatt er en sentral person i miljøet.

– Jeg har gjort opp for meg, og er ferdig med dette for lenge siden. Hvor lenge skal jeg dømmes for at jeg har gjort noe galt? Halvparten av Antidoping Norge er sånne som meg, som bruker erfaringen sin, sier treneren til NRK.

– Det at du drar den sammenligningen, betyr det at du også er ærlig om din bakgrunn?

– Jeg trenger ikke å stå i plenum og si at jeg er straffedømt. Jeg kan fortsatt jobbe proaktivt.

– Kunne det gitt deg mer troverdighet om du var ærlig om egen bakgrunn?

– Jeg juger ikke på det. Jeg innrømmer det om noen spør, svarer den tidligere norgesmesteren.

– En dom er en dom

Til presidentens påstand om at hun kun ble informert om oppbevaringsdelen av dommen, svarer mannen følgende:

– Det kan hende jeg har sagt det, men hun vet i hvert fall at jeg har en dom.

– Noen vil kanskje mene at produksjon og distribusjon er mer alvorlig enn oppbevaring?

– Nja, jeg vet ikke. En dom er en dom. Hvor lenge skal jeg straffes?, avslutter mannen spørrende.

Antidoping Norge (ADN) mener ansvaret ligger hos forbundet.

– Rent generelt så mener vi forbundet selv må ta ansvar for hvilke personer de knytter til seg, og som blir sentrale personer og forbilder i disse miljøene, sier Halvor Byfuglien, kommunikasjonsleder i ADN, som reagerer på den straffedømte mannens utsagt om at «halvparten av Antidoping Norge er sånne som meg».

– Jeg er litt usikker på hva han legger i det. Det er en merkelig påstand å komme med. Det er ingen hemmelighet at vi har en tidligere bruker som vi har god nytte av i vårt forebyggende arbeid.

KOMMUNIKASJONSLEDER: Halvor Byfuglien i Antidoping Norge.

Norges kroppsbygger- og fitnessforbund er ikke medlem av Norges idrettsforbund, og de har i dag ingen avtale med ADN.

– Vi har hatt samtaler med det norske forbundet om en mulig avtale om å bistå med å bekjempe doping, men for at vi skal inngå en slik form for avtale stiller vi en del tydelige krav, i tillegg til at vi må oppleve at det er en faktisk vilje til å bekjempe doping i miljøet, opplyser Byfuglien.

Han er tydelig på at det er en del forhold som gjør ADN betenkte i å bistå i et samarbeid.

– Det handler blant annet om at vi må være trygge på at det legges opp til et testprogram som er solid og gir mulighet til å avdekke dopingbruk, at prøvesvar følges opp på en rettssikker måte – og bedre måte enn vi opplevde da vi tok en del tester der i miljøet for en del år siden – og at det formidles tydelige holdninger mot doping i miljøet.