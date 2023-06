Dommersjefen: 6 av 21 VAR-omgjørelser i Eliteserien var feil

Ajax henter ny trener fra Sparta Rotterdam

Maurice Steijn (49) har imponert såpass i Sparta Rotterdam at han onsdag ble hentet som hovedtrener til storklubben Ajax på en treårskontrakt.

Dermed mister den norske Sparta-duoen Joshua Kitolano og Tobias Lauritsen sin trener. Steijn er kjent for å gjøre det godt med mindre klubber, og han løftet Rotterdam-laget til 6.-plass i ligaen og det nasjonale europacupomspillet i sesongen som gikk.

Treneren sier han ble overrasket over henvendelsen fra Nederlands største klubb.

– Jeg hadde ikke ventet at Ajax skulle kontakte meg i år, sier han ifølge AP.

– I alle klubbene han har jobbet for, har resultatene overgått forventningene. Så han har viste flere ganger at han er en som overpresterer. Han er klar for å ta steget opp, det er jeg sikker på, sier Ajax' fotballdirektør Sven Mislintat.

Steijn spilte for Ado den Haag og NAC Breda, og han har senere vært trener i begge klubber. Han har også trent VVV Venlo samt Al Wahda i Emiratene.

Nå erstatter han John Heitinga, som var vikartrener etter at Alfred Schreuder fikk sparken i slutten av januar.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen var også lenge ryktet til den ledige trenerjobben i Ajax. Han svarte selv på ryktene og sa at fokuset hans var på Glimt, og at det skulle ekstremt mye til for å hoppe av midt i en sesong.

(NRK/NTB)