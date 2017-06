Dommersjef ut mot Staberg: – Helt uakseptabelt

– Dette er helt uakseptabelt. Vi har nulltoleranse for slikt, sier dommersjefen til NRK.

I et blogginnlegg på NordicBet forteller Staberg at spillere har bedt ham om å gi dem gult kort før kampen startet. Han trekker frem en historie hvor Raymond Kvisvik henvendte seg til ham i garderoben før kamp.

– Han gliste lurt og ba meg komme bort i døråpningen. Der hvisket han inn i øret mitt: «Staberg, i dag må du gi meg gult kort. Jeg skal i bryllup neste helg», skriver Staberg.

Kampen gikk sin gang uten at Kvisvik fikk det gule kortet. Da valgte Staberg å minne den daværende Fredrikstad-spilleren om hva som hadde blitt sagt før kampen.

– Kampuret begynte å dra seg mot 90 minutt og Greåker-gutten hadde ikke gjort mine til noe ulovlig. Da sveipet jeg innom han og minnet han på bryllupet neste helg. «Stemmer det, Staberg,» svarte han, skriver Staberg videre.

– Ville blitt suspendert

Kvisvik fikk sitt gule kort på overtid. Dommersjef Terje Hauge blir svært overrasket når NRK videreformidler Stabergs historie.

BA OM GULT KORT: Raymond Kvisvik, her i aksjon for Fredrikstad, ba dommer Per Ivar Staberg om gult kort før kampen. Foto: Thomas Andersen / SCANPIX

– Dette er trist, og slikt skal ikke foregå. Vi dommere er avhengig av tillit fra fotball-Norge, og det overrasker meg veldig å høre dette.

Hauge var selv dommer på denne tiden, men avviser at han opplevde noe slikt i sin dommerkarriere.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende.

Dommersjefen tror ikke at avtalte gule kort forekommer i norsk fotball nå. Han slår fast at dommeren ville blitt utestengt umiddelbart om det hadde forekommet under hans ledelse.

– Hvis dette hadde skjedd i dag hadde det blitt opprettet sak på dommeren, og dommeren ville blitt suspendert. Han hadde ikke fått nye kamper før vi hadde fått alle svarene på bordet, sier Hauge.

Forstår kritikken

REAGERER: Dommersjef Terje Hauge reagerer på historien til Per Ivar Staberg. Foto: Nils Tore Hjørnevik / NRK

Staberg selv forstår kritikken, og legger seg flat.

– Jeg er helt enig i kritikken. Ingen dommere bør kopiere min oppførsel i den situasjonen. At jeg påminner Kvisvik om det gule kortet, det er ikke bra. Det er utenfor etikken og moralen i dommerverden.

Den tidligere dommeren innsisterer likevel på at han ikke opplevde situasjonen som feil da det skjedde, og mener det skyldtes den gode tonen han hadde med spillerne.

– Dette handler bare om en god relasjon hvor man tillater seg å ha en slik tone. Men jeg skjønner at spørsmålet stilles. Jeg tror at han hadde fått det gule kortet uansett. For meg er dette bare en munter historie, forteller Staberg.

Kvisvik har tidligere fortalt om den omtalte episoden da han var gjest på podcasten Heia Fotball, men da kom det ikke frem at Staberg minnet ham på det avtalte kortet.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Kvisvik torsdag kveld uten å lykkes