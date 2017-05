Dommerforeningen reagerer: – Uakseptabelt

– Jeg er kjent med sakene om trakassering og mobbing. Dette er snakk om helt uakseptabel oppførsel dokumentert av to modige dommere som har valgt å stå fram med sine historier, sier leder i dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen til NRK.

I et intervju med NRK går FIFA-dommer Reidar Gundersen hardt ut mot måten Svein-Erik Edvartsen har behandlet ham og andre dommerkolleger på.

Gundersen og en anonym kollega sier de har blitt mobbet, trakassert og skjelt ut av Edvartsen.

– Forventer at NFF tar ansvar

Hobber Nilsen sier til NRK at dommerforeningens viktigste oppgave nå er å ta vare på og beskytte de to dommerne.

Dommer Svein-Erik Edvartsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Etter onsdagens møte forrige uke, og den entydige tilbakemeldingen som kom fra dommerne og assistentdommerne i Eliteserien, tyder mye på at dette bare er toppen av isfjellet. Vi kan jo ikke ha det sånn, sier han.

Hobber Nilsen ber nå om at Norges Fotballforbund viser ansvar og rydder opp i saken.

– Vi forventer at NFF tar ansvar og sørger for at dommerne får forsvarlige arbeidsforhold, og ikke blir utsatt for slik opptreden når de utfører oppdrag for NFF. Det har de plikt til etter loven, kommenterer lederen i dommerforeningen.

– Dersom dommersjefen (Terje Hauge, red. anm.) har fått tilsvarende bekymringsmeldinger, så skjønner vi hvorfor han har handlet som han har gjort. Han har åpenbart beskyttet dommerne sine, avslutter han.

– NFF er kjent med innholdet

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund, sier til NRK at de er kjent med reaksjonene i dommermiljøet og registrerer de varslingene som har kommet.

– Hva har dere gjort med det?

– Vi registrerer det som kommer og orienterer oss om det som skjer i saken, sier Pål Bjerketvedt og legger til:

– Jeg bekrefter at vi har brukt svært mye tid og energi for å finne gode løsninger. Jeg håper vi snart er i mål. Vi ønsker å behandle denne saken på en best mulig måte og derfor har det tatt tid, påpeker han.