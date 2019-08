Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi dominerte mye av kampen, men klarte ikke å kontrollere den. Vi fikk ikke satt deres keeper på nok prøver, sier Solskjær til BBC.

Manchester United åpnet sesongen med å knuse Chelsea 4-0 hjemme, før det ble 1-1 borte mot Wolverhampton forrige runde etter en svært omdiskutert straffemiss av Paul Pogba. Solskjær måtte i tillegg tåle kritikk om svak ledelse, siden han lot spillerne avgjøre hvem som skulle ta straffen.

Foran lørdagens kamp ble det derfor understreket at det var Marcus Rashford som skulle ta straffene til United.

Men mot Crystal Palace fortsatte straffemarerittet for Solskjær da Scott McTominay ble felt av Luka Milivojevic etter 68 minutter.

Denne gangen var det ingen tvil om hvem som skulle ta straffen. Rashford gjorde seg klar ved straffemerket, men satte ballen på innsiden av stolpen - og ut.

Crystal Palace med borteseier mot Solskjærs menn - bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Flere situasjoner

Det burde også vært straffe etter 54 minutter. Publikum ropte på VAR da Martial ble holdt på vei inn i 16-meteren. Dommeren Paul Tierney valgte imidlertid å vinke spillet videre og VAR grep heller ikke inn. Også etter 41 minutter kom dommer i fokus da han valgte å ikke gi rødt kort da Cahil felte Martial like utenfor 16-meteren.

Etter 80 minutters spill valgte til slutt VAR å gripe inn da Rashford gikk over ende inne i feltet. Det ble imidlertid ikke dømt straffe.

Det ble også behørig kommentert på sosiale medier:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ungtalentet Daniel James så ut til å berge poenget for United like før slutt, men på overtid sikret Patrick van Aanholt Crystal Palace seieren.

– Vi skulle ha forsvart oss bedre de siste fem minuttene, sier Solskjær.

Palace har ikke vunnet over United på Old Trafford siden 1989, ifølge BBC.

Solskjær sammen med Rashford. Foto: Paul Childs / Reuters

Slet mot Palace

Mot Palace startet Solskjær med det samme laget som mot Wolves, argumentet var å skape kontinuitet. Og hjemmelaget var det førende i kampen de første 30 minuttene, men skapte ikke mye i form av målsjanser.

Både Crystal Palace og United slet med å skape muligheter, og etter 32 minutter var bortelaget dødelig effektive på sin da eneste sjanse i kampen.

Jordan Ayew fikk muligheten alene med keeper De Gea etter et langt oppspill. Her var United-forsvaret ikke patent, og Ayew gjorde ingen feil. Plutselig hadde Palace tatt ledelsen i kampen.

Bare fire minutter senere kunne den samme Ayew fort ha doblet ledelsen etter et skudd fra kloss hold, men denne gangen reddet De Gea.

Presset videre

Palace kom mer med i kampen etter scoringen, og Solskjærs menn slet med å finne ut av bortelagets forsvar i første omgang.

Tendensen fortsatte i andre omgang. Manchester United fortsatte å presse, men avslutningene ble ofte for dårlige.

Solskjærs lag avsluttet forrige sesong elendig med to seirer, to uavgjort og åtte tap på de tolv siste kampene. Den statistikken er ikke blitt mye bedre etter 15 kamper for storklubben.

Tre seirer, tre uavgjort og ni tap. Det gir en seiersprosent på bare 20 i den aktuelle perioden. I Palace har de naturlig nok større grunn til å være fornøyd.

– Vi jobbet veldig hardt og vi hadde litt flaks, men jeg mener vi fortjente det, sier Gary Cahill, ifølge Premier Leagues nettsider.