Dommeren i fokus da Mourinho og Manchester United fortsatte seiersrekken

Manchester United er i fryktinngytende form for tiden og jakter på resten av topplagene som ligger foran de røde på tabellen.

Mandag kveld tok José Mourinho og co. klubbens sjette strake seier etter å ha vunnet 2–0 borte mot West Ham.

Men målet satt langt inne. Manchester United slet og slet foran mål, men innbytterne Marcus Rashford og Juan Mata ordnet 1–0 i det 63. minuttet. Tolv minutter før slutt satte Zlatan Ibrahimovic inne dagens andre mål, selv om reprisen viste at den skulle vært annullert for offside.

Dommer Mike Dean havnet i fokus både for ikke å annullere målet til superspissen og for utvisningen av West Hams Sofiane Feghouli kvarteret ut i kampen.

Det betyr at de røde ligger på en 6. plass med 39 poeng og er helt oppe i ryggen på Tottenham, Arsenal og Manchester City.

Omdiskutert rødt kort

Etter en litt tam åpning på kampen tok det skikkelig fyr i det 15 minuttet. Sofiane Feghouli fikk ballen for langt foran seg og skled for å ta ballen. Det samme gjorde Phil Jones og de to deiset sammen.

Sistnevnte ble liggende, mens Feghouli ble sendt i dusjen etter å ha fått direkte rødt kort av dommer Mike Dean. Reprisen viste at det var en tøff duell mellom de to, men begge skled inn med beina først. Utvisningen virket dermed tøff, og publikum og Slaven Bilic var tydelig misfornøyd med avgjørelsen.

Manchester United tok over kampen og styrte mye av spillet etter utvisningen. Bortelaget skapte lite før til det 35. minuttet. Innlegget fra Zlatan Ibrahimovic fra høyre fant Henrikh Mkhitaryan på bakerste stolpe. Armeneren spilte ballen tilbake i feltet.

Der stod en umarkert Antonio Valencia som enkelt kunne sette ballen i mål, men Darren Randolph i West Ham-målet reddet forsøket. Returen satte Jesse Lingard upresset i stolpen. En vanvittig sjanse.

Innbytterne fikset ledelse

I pausen gjorde José Mourinho et offensivt grep. Inn kom Juan Mata for Matteo Darmian. I det 58. minuttet gikk Lingard ut for Marcus Rashford.

Fem minutter senere ordnet innbytterne mål. Rashford kom seg rundt på venstre og fant Mata inne foran mål. Fra ni meter satte spanjolen ballen enkelt i mål. Fint forarbeid av unggutten Rashford.

I det 78. minuttet var det duket for en ny scoring av Zlatan Ibrahimovic. Ander Herrera prøvde et skudd foran mål, men ballen gikk via en West Ham-spiller. Dermed plukket den svenske superspissen opp ballen og dunket den i nærmeste hjørne.

Reprisen viste imidlertid at spissen stod i offside og at den skulle vært annullert. Det endte 2–0 til bortelaget.