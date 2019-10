Dommeren grep inn da VM-spilleren gjorde tabbe: – Hvor kan jeg klage?

I semifinalen i VM i fischersjakk mellom Wesley So og Jan Nepomnjasjtsjij, gjorde« Nepo» en stor, stor tabbe. I hvert fall mente dommerne det.

Nepomnjasjtsjij skulle rokere. Han startet med å løfte opp tårnet sitt, før han deretter flyttet kongen dit den skulle stå.

Da grep dommerne inn. De mener nemlig at reglene sier at du alltid må ta på kongen først, før du deretter flytter tårnet.

Se hendelsen her:

Nepomniachtchi tabber seg ut Du trenger javascript for å se video.

Vil legge inn protest

Spillerne ble sittende ved brettet mens dommerne reiste seg for å diskutere og se hendelsen på video.

Nepomnjasjtsjij fikk to minutters tidsstraff for ulovlig trekk og måtte i tillegg flytte tårnet isteden for å rokere.

Wesley So gikk likevel med på å ta remis i partiet. Han leder nå semifinalen i VM med 10-4. Det er førstemann til 12,5 poeng.

– Etter en rask pause tilbød han remis, og det var greit, sier So.

– Jeg startet med å flytte tårnet, men dommeren sa at det ikke i henhold til reglene. Det er merkelig, jeg snakket om dette for flere år siden. Da nevnte jeg at dette med rokering er et problem. Nå skal jeg gå og lever en klage, sier Nepomnjasjtsjij.

Straks etter intervjuene hastet Nepomnjasjtsjij videre i lokalet og sa "hvor kan jeg klage?" Deretter sto han lenge og diskuterte lenge med en av arrangørene før han ble loset videre inn i et lukket rom.

Spiller omkamp

Protesten ble tatt til følge.

– Dommerne mente det var et ureglementert trekk i form av en rokade. Her var det spesielt at det feltet kongen skulle lande på i rokaden, var opptatt ved at tårnet stod det. Derfor har vi bestemt at partiet skulle begynne på nytt, sier Jøran Aulin-Jansson som er en av arrangørene av VM i fischersjakk.

Dermed skal Nepomnjasjtsjij, som trenger seiere i hurtigsjakk, spille omkamp mot Wesley So.

– Dette er veldig overraskende for meg. De starter ikke på samme måte, det er et helt nytt oppgjør nå. Min klare antagelse var at dette var et regelbrudd, men det er mulig det bare er retningslinjer, at man har lov til å ta i tårnet først uten at det er et direkte regelbrudd, sier Bae på sending.

Den omkampen foregår akkurat nå: