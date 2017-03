Dommeren ble historisk da Spania slo Frankrike

Etter en målløs første omgang i landskampen mellom Spania og Frankrike fikk Antoine Griezmann ballen i nettet for de franske vertene.

Målet ble derimot annullert etter at dommer Felix Zwayer fikk en beskjed på øret om at Layvin Kurzawa, som assisterte målet, var i offside.

Beskjeden kom ikke fra linjedommeren, men fra egne videodommere som så kampen på TV.

Løsningen ble testet ut i kampen, og for første gang i en landskamp ble et mål annullert som følge av videodømming, skriver Aftenposten.

I stedet for fransk ledelse, omsatte David Silva et straffespark til 1–0 for Spania etter 68 minutter.

Innbytter Gerard Deulofeu, som kom inn kun ett minutt før den første scoringen, la på til 2–0 etter 77 minutter for Spania.

Assistentdommeren annullerte først scoringen for offside, men etter at videodommeren tok en ekstra titt på situasjonen, viste det seg at han ikke var i offside likevel.

Ettersom Frankrike ikke klarte å slå tilbake vant Spania 2–0 tirsdag.