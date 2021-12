Dommerbråk etter Dortmund-tap

Erling Braut Haaland noterte seg for scoring da Borussia Dortmund tapte 2-3 etter en omdiskutert VAR-straffe til Bayern.

Haaland forsto svært lite av dommerens avgjørelse.

– Det er en skandale, sier Haaland om dommerens innsats.

Dortmund-spilleren følte laget skulle hatt straffe selv, da Marco Reus ble felt tidligere i kampen.

– Det var en klar straffe. Jeg spurte dommeren om hvorfor han ikke sjekket VAR, men han mente det ikke var nødvendig, fortalte Haaland til Viasat-reporter Jan Åge Fjørtoft etter kampslutt.

Kampen startet godt for Dortmund, som tok ledelsen etter bare fire minutter ved Julian Brandt. Ledelsen holdt dog bare i fire minutter, da toppscorer Robert Lewandowski utliknet for bortelaget. Like før pause sørget Kingsley Coman for 2-1 ledelse til Bayern.

Etter hvilen var det Dortmund som åpnet best. Jude Bellingham fant Erling Braut Haaland, som skrudde ballen i lengste kryss med sin antatt svakere høyrefot.

Det holdt ikke for Dortmund. Etter en klønete hands av Mats Hummels ble Bayern tildelt straffe etter en VAR-sjekk. Straffen ble ekspedert i mål av Lewandowski som også fastsatte sluttresultatet til 2-3. Situasjonen var svært omdiskutert, og Dortmund-trener Marco Rose pådro seg et rødt kort i kjølvannet av situasjonen.