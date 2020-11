Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

To minutter på overtid, på stillingen 1-0 til Avaldsnes, plukket hjemmelagets-keeper opp ballen i egen 16-meter. Victoria Esson holdt ballen i hendene i 13 sekunder før dommer blåste i fløyta. Dommeren delte ut gult kort og droppet ballen til Esson.

– Etter regelboka skal det være et indirekte frispark, men dommeren velger dropp av en eller annen grunn. Vi blir frarøvet en god mulighet til å score mål, så det var litt dumt, forteller Arna-Bjørnar-trener Remi Natvik til NRK.

Her skulle Arna-Bjørnar hatt indirekte frispark

Dommer Veronika Fjeldvær innrømmer at hun dømte galt i den situasjonen.

– Jeg har pratet med treneren til Arna-Bjørnar og sagt det var en feil avgjørelse, og at spillet skulle vært gjenopptatt med indirekte frispark.

Kan bli omkamp

Natvik har lagt inn en protest til Norges Fotballforbund.

– Det er et direkte regelbrudd og da er det et godt grunnlag for protest. Så vi håper å få gehør på protesten.

Konkurransedirektør i Norges Fotballforbund forteller at doms- og seksjonsutvalget kommer til å ta en avgjørelse i løpet av de neste dagene.

– Etter hva jeg forstår, så er det protestert på et grunnlag som sier det er feil anvendelse av regler, og da kan det i verste fall bety ny kamp, altså omkamp. Det er det doms- og sanksjonsutvalg som må ta stilling til. De vil nok vurdere når dette skjedde og alvorligheten av det, forteller Fisketjønn.

– Slik som regelverket er i dag så er det enten ny kamp eller ikke noe.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener det er riktig av bergenslaget å legge inn en protest, uansett hva utfallet blir.

– Det er en grov feil som blir håndtert feil av dommerne og da er det Arna-Bjørnar sin rett å legge inn en protest. Om de ikke når fram så setter de søkelyset på kvaliteten og at det gjøres feil som er uvanlig.

– For dårlig nivå

Arna-Bjørnar-treneren mener feilene kommer fordi dommerne mangler erfaring fra et høyt nok nivå

– Man trenger en del erfaring for å være god nok til å ta nivået. Det samme gjelder våre spillere som er unge, man kan ikke la dem spille hver eneste kamp på øverste nivå.

– Har de fleste dommerne nok erfaring per nå?

– Etter min mening, nei, sier Natvik.

Arna-Bjørnar-treneren får støtte fra NRKs fotballekspert.

– Generelt sett er det nok et for dårlig nivå. Jeg synes det er for mange situasjoner som blir vurdert feil. Man har en vei å gå for å få dommernivået på et høyere nivå. Nivået er nok litt for dårlig, men man må samtidig løfte hele produktet og det går ikke bare på dommerne, sier Torp.