Dommer anklages for å ha albuet stjernespiller: – Skandalebilder

For Liverpools venstreback Andy Robertson mener han fikk en albue i ansiktet av den ene assistentdommeren på Anfield.

Hendelsen skal ha inntruffet etter at hoveddommer Paul Tierney hadde markert for pause på Anfield. På TV-bildene ser man linjedommeren, altså Tierneys assistent, er oppe med albuen mot Robertson.

Ifølge reporter i den britiske kanalen Sky Sports, Geoff Shreeves, skal Robertson ha formidlet at han fikk en albue i ansiktet.

– Det er skandalebilder, sier Viaplay-ekspert Eirik Bakke etter å ha sett TV-bildene.

REAGERTE STERKT: Foto: Jon Super / AP

– Det er en bevisst handling, det er helt fryktelig, følger Viaplay-ekspert Pål André Helland opp med.

NRK-ekspert Åge Hareide har en annen oppfatning av hendelsen.

– Jeg tror ikke en assistentdommer løfter armen mot Robertson med hensikt. Det virker mer som «ikke rør meg». Dommere og linjemenn sier ofte det for å beskytte spillere og ledere, sier han.

Ifølge britiske Sky Sports og BBC har dommerforeningen opplyst at de vil undersøke episoden.

Refset etter straffebom

Tilbake til kampen.

Mohamed Salah hadde en ypperlig mulighet til å utligne for vertene da det sto 1–2 på resultattavla.

Liverpool fikk straffespark, men lagets store ener satte ballen utenfor.

– Ikke bare har han bommet. Han har ikke truffet målet. Det er en kriminell handling. Han er så mye bedre enn det, mente tidligere England-spiss Dion Dublin på BBC.

Liverpool sløste lenge med sjansene, men det var før innbytter Roberto Firmino dukket opp i Arsenals 16-meter.

Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Brasilianeren steg til værs og stanget ballen i nettet fra drøyt fem meter. Anfield-publikummet jublet ellevilt og det ender 2–2 i storkampen. Liverpool hadde flere muligheter til å avgjøre kampen på tampen.

– Fantastiske redninger

Målet må kunne sies å være fortjent. I 2. omgang hadde vertene flere enorme muligheter, men klarte ikke å overliste Aaron Ramsdale i Arsenal-buret.

Midtstopper Ibrahima Konate fikk blant annet en ellevill sjanse i sluttminuttet da han fikk nikke fritt på bakerste stolpe. Heller ikke da klarte hjemmelaget å score.

– Det er to fantastiske redninger på ett minutt av Ramsdale, sier Viaplay-ekspert Helland.

– Det er helt eventyrlig at det ikke blir scoring. Det er ikke til å fatte og begripe, sier Helland.

BOMMET: Salah misset fra straffemerket tidlig i den andre omgangen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Drømmestart

Salah hadde notert seg for en scoring før straffebommen da han reduserte til 1–2. Det var Gabriel Martinelli og Gabriel Jesus som hadde sørget for en drømmestart for tabellederen.

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard startet oppgjøret og ble tatt av banen elleve minutter før slutt.

– Vi er skuffet, vi ville vinne. Vi åpner veldig bra. Vi kontrollerer kampen helt til de scorer. Etter det blir det kampbildet de ønsker. Vi gjør en del enkle feil, 2. omgang er ikke så bra, sier Ødegaard til Viaplay.

Poengtapet for London-laget gjør at Manchester City nå er seks poeng bak Arsenal, og tar innpå tabellederen etter at Erling Braut Haaland og co. slo Southampton lørdag.