– Det kan vere eg var litt forut mi tid, seier Ada Stolsmo Hegerberg til NRK.

I 2017 valde superspissen å ta ein pause frå landslaget. Samtidig tok ho eit skikkeleg oppgjer med Noregs Fotballforbund (NFF). Hegerberg etterlyste mellom anna betre oppfølging, planlegging og kommunikasjon.

– No ser du at det er fleire som kjenner på mykje av den same problemstillinga, seier Hegerberg.

Det siste året har nemleg fleire store, internasjonale spelarar sett ultimatum ovanfor forbunda sine. I nasjonar som Spania, Frankrike og Canada har stjernene stått samla.

Hegerberg fekk inga offentleg støtte av landslagsvenninne.

– Eg stod veldig aleine i det, på den tida eg gjorde det, erkjenner Hegerberg, før ho bruker ordet «dominoeffekt» om dei mange kampane kvinnelege profilar har teke den siste tida.

Anja Sønstevold debuterte for det norske landslaget i 2014 og var fast på landslaget i perioden fram til Hegerberg sa nei til landslaget. Ho er usikker på om Hegerbergs nei har ført til at andre har gjort liknande i andre landslag, men seier:

– Eg trur det opna nokre dører i NFF. Det fekk dei til å opne augo litt opp for at ein skal verdsetje kvinnefotballen og mellom anna den likelønnsavtalen som kom. Eg trur det starta den prosessen. Om det har fått dei andre internasjonale landa til å gjere det veit eg ikkje, men all «kreds» til at folk har mot til å stå opp for det. Eg synest det er bra, seier ho.

FØR LANDSLAGSBRÅKET: Frå venstre: Ada Hegerberg, Andrine Hegerberg og Anja Sønstevold under fotball-EM i 2017. Foto: Berit Roald / NTB

– Utruleg tøft val

På ein pressekonferanse frå New Zealand fortel Hegerberg at fotballen framleis har ein lang veg å gå, og at kvinnene må stå samla.

– Det handlar eigentleg berre om å vere solidariske, for vi kjempar alle den same kampen. Og det er at sporten skal vere profesjonell og at vi skal forlate sporten i ein betre tilstand enn vi fann han, seier Hegerberg, som er klar på at ho ikkje trur det blir endringar utan at spelarar sjølv seier frå.

PIONER: Ada Hegerberg, her frå trening i forkant av fotball-VM. Foto: Geir Olsen / NTB

Midtbanespelar Vilde Bøe Risa seier det «var eit tøft val» Hegerberg tok den gongen.

– Vi speler ofte med folk som speler på andre landslag og veit korleis dei har det i forbundet sitt. Det står stor respekt av det spelarane gjer. Det er eit utruleg tøft val og vanskeleg for dei å velje vekk landslaget. Det er liksom det som heng høgast, seier ho.

– Det er viktig at ein tek den kampen, sjølv om ein eigentleg ikkje burde måtte storme for noko, sant. Eg trur at det å gjere det sånn at dei som kjem etter får det betre, det trur eg er viktig. Ein kan ikkje akseptere for mykje heller. No når kvinnefotballen tek såpass stor fart, så må det gjerast endringar i forbundet òg, seier Risa.

– Det er ei ekstremt vanskeleg avgjerd å ta

I fjor haust trua 15 spelarar med å trekkje seg frå det spanske kvinnelandslaget i fotball, dersom ikkje trenaren Jorge Vila vart fjerna. I februar gjorde fleire franske profilar det same, blant dei Lyons stjerneforsvarar Wendie Renard, som er Ada Hegerbergs gode lagvenninne.

Renard trekte seg av omsyn til hennar «psykiske helse», og vende tilbake til landslaget etter sparkinga av den franske landslagssjefen Corinne Diacre i mars.

– No løyste det seg ganske raskt. Og eg kan berre love at det er ingen spelarar som ønskjer å ta ei sånn avgjerd. Det er ei ekstremt vanskeleg avgjerd å ta, seier Hegerberg, og held fram:

– Men eg kjenner Wendie, og Wendie er ei veldig sterk kvinne med sterke verdiar. Ho står veldig opp for seg sjølv og fotballen ikkje minst. Så for henne var det ingen annan utveg.

VM-KLAR: Wendie Renard og Frankrike ladar opp til VM i Melbourne, Australia. Foto: AFP

Sjølv om Frankrike og Renard potensielt er ein vanskeleg motstandar for Noreg i VM, er Hegerberg lykkeleg over deltakinga til venninna.

– Takk og lov, seier eg berre. Det vi vil ha er jo dei beste spelarane tilgjengelege til kvar tid. Men det er ei påminning gong på gong om at det er endringar som blir gjorde, det er mentalitetar som må endrast på høgaste nivå i forbund og organisasjonar.

Noreg speler opningskampen i fotball-VM mot vertsnasjonen New Zealand torsdag 20. juli.