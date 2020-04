Dobbelt så mange fotballspillere har depresjonssymptomer. VIF-keeperen er én av dem.

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Som internasjonal spiller langt hjemmefra kjenner jeg på følelser som hjemlengsel, depresjon og angst, forteller Vålerenga-keeper Hannah Seabert til NRK.

25-åringen fra Los Angeles i USA har vært i Norge siden juli i fjor og opplever koronasituasjonen som svært krevende.

Hverdagen til Seabert har blitt totalt forandret og hun er mer isolert enn noen gang. Hun er også veldig bekymret for situasjonen i hjemlandet og hvordan det vil gå med venner og familie der.

– Den eneste grunnen til at jeg er i Norge, er for å spille fotball, og nå har jeg ikke det. Jeg vet ikke hvorfor jeg er her lengre og da kan man enkelt havne på et dårlig sted mentalt, sier 25-åringen.

SØLVVINNER: Hannah Seabert var med da Vålerenga sikret andreplassen i Toppserien i fjor. Her har hun akkurat fått sølvmedaljen rundt halsen. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Hun er langt fra overrasket over tallene fra Den internasjonale spillerforeningens (FIFPro) undersøkelse, som viser at antallet fotballspillere med angst- og depresjonssymptomer omtrent er doblet siden før koronakrisen.

– Ikke bortskjemte utøvere

Sosial isolering, atskillelse fra lagkamerater, uvisshet om når det blir kamper igjen, økonomisk usikkerhet og bekymring for sportens framtid nevnes som medvirkende årsaker til det FIFPro beskriver som «ekstremt bekymringsverdige tall».

Den negative trenden ser man også i Norge.

Av de 47 fotballspillerne i Norge som deltok i undersøkelsen, svarte 43 prosent av kvinnene at de hadde milde symptomer på depresjon, mens 21 prosent av herrene svarte det samme.

– Fra vårt ståsted er det ikke bortskjemte utøvere som får drive med hobbyen sin, det er så mye mer enn det. Selv om det er et lite problem i samfunnet at man ikke kan drive med idrett, så er det tøft å ikke kunne gjøre det man er vant til, og dette er jo jobben deres, sier Thomas Kristensen, kommunikasjonsansvarlig i Niso, Idrettsutøvernes sentralorganisasjon og fagforbund.

FIFPROS UNDERSØKELSE: 47 fotballspillere i Norge deltok i FIFPros nylige undersøkelse om mental helse. De norske tallene ligner de internasjonale. Foto: Skjermdump, Fifpro

– Må kanskje ha flere egg i kurven

Seabert forteller at hun også er bekymret for det økonomiske aspektet om situasjonen vedvarer. Det til tross for at hun føler seg godt ivaretatt av klubben som har hjulpet henne med å søke om dagpenger fra NAV. Per nå er hun, som veldig mange andre fotballspillere, permittert.

Som kvinnelig fotballspiller i Norge er ikke lønnen spesielt god i utgangspunktet. Nå som hun får enda mindre hver måned skaper det en ekstra stor usikkerhet, en usikkerhet hun er langt fra alene å kjenne på.

Niso får stadig henvendelser fra utøvere som synes denne perioden er vanskelig, og økonomien er blant det som bekymrer dem mest. Mange av deres medlemmer tjener under 200.000 kroner i året.

Nylig sendte organisasjonen ut en undersøkelse til sine medlemmer der 70 prosent svarte at de var bekymret for deres egen fremtid som fotballspiller.

Men at bekymringen øker hos fotballspillerne, er ikke utelukkende negativt, mener Nisos psykologspesialist Dag Sørum.

– Jeg har hatt noen diskusjoner med fotballspillere som er usikre på om dette kan være deres levebrød. Samtidig prøver jeg å få dem til å tenke at det kanskje er et sunnhetstegn at en tenker litt sånn også, at man kanskje må ha litt flere egg i kurven og ikke bare satser alt på ett kort, forteller Sørum.

Nisos undersøkelse Ekspandér faktaboks Er du bekymret for din økonomiske situasjon hvis permitteringen vedvarer?

Ja: 79,4 %

Nei: 14,3 %

Vet ikke: 6,3 %



Er du bekymret for din videre fotballkarriere med tanke på Covid-19/Koronaviruset og konsekvensene dette medfører?

Svært bekymret: 5,7 %

Bekymret: 24,5 %

Middels: 41,5 %

Litt bekymret: 20,8 %

Veldig lite bekymret: 7,5 %

Glad for studiene ved siden av fotballen

Sigrid Heien Hansen (24) er lagvenninne med Seabert i Vålerenga og studerer samtidig til å bli lærer. Hun opplever situasjonen som usikker og tidvis tung, og under koronapandemien har hun for første gang i livet følt på ensomhet og forstår at mange kan få en motivasjonsknekk.

FLERE JERN I ILDEN: I tillegg til fotballsatsningen går Sigrid Heien Hansen på lærerstudiet og har en podkast med lagvenninne Andrine Tomter som heter «Hun presterer». Foto: MATHIAS BERGELD / VIF

Likevel føler hun seg heldig som har studiene og et nettverk utenom fotballen som hun kan fokusere på.

– For mange av mine lagvenninner, for eksempel de fra USA og New Zealand, er fotballen en enda større del av deres hverdag. De som kanskje ikke har noe ved siden av, som for eksempel studier, de kan nok føle at de står litt mer fast og ikke beveger seg fremover, forteller hun.

I Vålerenga er det ti internasjonale spillere, og Seabert forteller at hun er takknemlig for at de er flere utenlandske i samme situasjon som ikke har noe nettverk utenom fotballen i Norge.

Det hjelper også på at de nå har begynt å trene sammen i mindre grupper og ikke er like isolerte som da viruset kom til landet.

Nå krysser Vålerenga-spillerne fingrene for at Toppserien kan starte igjen til sommeren. Per nå er alle store idrettsarrangementer før 15. juni enten avlyst eller utsatt.

Unntaket er Bislett Games, som planlegger å gjennomføre konkurranser med et spesialtilpasset program.