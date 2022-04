Dobbelt olympisk mester delte scene med Putin – utestenges i ni måneder

– De fremstår med den handlekraften jeg synes veldig mange flere forbund burde ha, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt om Det internasjonale svømmeforbundet (Fina).

Fredag bestemte nemlig forbundet å utestenge den russiske svømmestjernen Jevgenij Rylov i ni måneder etter at han deltok på Vladimir Putins propaganda-show i slutten av mars.

Der var Rylov sammen med flere russiske idrettsstjerner som Aleksandr Bolsjunov, turneren Viktorija Listunova og den profilerte TV-kommentatoren Dmitrij Gubernijev.

OLYMPISK MESTER: Rylov tok to gull under OL i Tokyo i fjor sommer. Foto: Matthias Schrader / AP

På scenen stilte svømmestjernen med en stor og tydelig «Z» på brystet. Det er symbolet Russland har brukt i forbindelse med invasjonen og krigføringen i Ukraina.

Rylov har selv ikke kommentert utestengelsen, men talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov, fordømmer utestengelsen.

– Vi mener dette er helt uforenlig med ideene om sport. Når de sterkeste utøverne mister muligheten til å delta, skader dette igjen det internasjonale forbundet og de internasjonale utøverne, sier Peskov i en kommentar til Reuters.

Under OL i Tokyo i fjor sommer tok Rylov gull på både 100 og 200 meter rygg. Han tok også med seg en sølvmedalje fra lekene.

19 dagers «ekstrastraff»

Kort tid etter Rylovs opptreden med Putin på Luzjniki stadion mistet den dobbelte olympiske mesteren sponsoravtalen med Speedo. Som flere andre idrettsstjerner ble han ambassadør for en utstyrsleverandør som har koblinger helt til toppen av Russlands politiske system.

At en så profilert utøver nå blir utestengt, tror Saltvedt at kan føre til en dominoeffekt i internasjonal idrett.

DOMINO: NRKs kommentator håper dominobrikkene nå vil begynne å falle.

– Nå begynner vi å se et signal om at krigen i Ukraina må få en ordentlig konsekvens. Når det gjelder lengde på utestengelse er dette en god start, selv om den reelle konsekvensen av det her er liten, sier sportskommentatoren.

For samtidig som utestengelsen av Rylov ble offentliggjort, bekreftet Fina at de ikke vil invitere noen russiske og hviterussiske utøvere til sine arrangement i 2022.

Utestengelsen av Rylov trådde i kraft 20. april, og dermed er den ekstra straffen for Rylov i praksis 19 dager.

– Forbundet skjønner det en del andre ikke har forstått, og det er å fremstå som prinsipielle på et tidspunkt hvor de bare kan vinne på det, mens de reelle konsekvensene av dette er ytterst små, sier Saltvedt og slår fast:

– Jeg mener man burde vært enda strengere, men dette er i hvert fall en start.

Slo tilbake mot etterforskning

Da det ble kjent at Fina åpnet etterforskning mot Rylov etter propaganda-showet, mente russeren at han ble angrepet på grunn av suksessen i OL.

– Jeg tror hele poenget er at jeg er ansiktet til svømming i verden og er dobbelt så populær. Under OL tiltrakk jeg meg mye oppmerksomhet og nå slår det tilbake mot meg i alle aspekter av livet, sa Rylov til den russiske avisen Sport Express.

Den forklaringen kjøper ikke Saltvedt.

– Han er et veldig klart og tydelig eksempel på en som har gått utover å være mer enn en deltaker og en sportsutøver. Han har gitt seg selv politisk symbolverdi i denne sammenhengen og må ta konsekvensen av det. Det er helt ubestridt, mener han.

Kommentatoren mener man ikke må glemme hva situasjonen er for ukrainske utøvere.

– Det Russland har gjort gir dessverre konsekvenser for uskyldige utøvere, men det er ikke noen urimelig konsekvens av dette. Det tror jeg russerne egentlig vet godt selv, også. Så får vi bare håpe at det gir den ønskede effekten. At det gir et så tydelig signal at det kanskje kan gi en bitte liten forståelse oppe i det hele.