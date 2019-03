Dobbelt norsk på pallen da Lundby vant verdenscupen: – En enormt stor prestasjon

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Dette har vi jobbet for så lenge, sier Christian Meyer, trener for det norske kvinnelandslaget i hopp.

Han har akkurat sett to av utøverne sine dele pallen i den nest siste verdenscuphelgen for sesongen.

Maren Lundby greide ikke å slå Juliane Seyfarth, men andreplassen var mer enn nok til å sikre sammenlagtseieren i verdenscupen. Hun leder nå med 385 poeng foran Katharina Althaus, som med det ikke lenger har mulighet til å ta igjen Lundby i sammendraget.

– Har beholdt sulten

Det er andre gang på rad Lundby vinner verdenscupen sammenlagt. Hun føyer seg med det inn i en kort liste av skihoppere som har greid det. I hoppsporten er det få som greier å være best over lengre tid.

Lundby er den første nordmannen som vinner verdenscupen i hopp to ganger, uansett kjønn.

Lundby har vært i egen klasse de to siste sesongene. Hun vant Raw Air tidligere i uken, og hun ble også verdensmester i Seefeld. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Det sier sitt. Det er en enormt stor prestasjon, som nesten er vanskelig å beskrive bare i et sånt intervju. Det er betydelig innsats som er lagt ned av både hun, familien, skiforbundet, og både herrelaget og damelaget har lagt ned en innsats for å få dette til. Det er lett å slippe seg bakpå, men hun har greid å beholde sulten, sier Meyer.

NRKs hoppkommentator Ingrid Sørlie Glomnes sier Lundby ser ut til å bare bli bedre og bedre.

– Sesongen begynte litt svakt, men så har det nesten bare blitt enda enn fjorårssesongen. Hun har flere seiere i år enn i fjor, vel å merke med et litt større verdenscupprogram. I sine beste hopp er hun uslåelig. Hun fikk kanskje ikke ut de i dag, men å vinne verdenscupen med så mange sier noe om hvor suveren hun er i hoppbakken, sier hun.

Strøm tok karrierens andre pallplass

Anna Odine Strøm tok sin andre pallplass i verdenscup-karrieren da hun tok tredjeplassen bak lagvenninnen Lundby. Den første pallplassen kom i januar, og Strøm viser at hun er på full ferd inn i verdenstoppen.

– Det er enestestående. Hun har vist kapasiteten tidligere, men det er ikke bestandig hun får det ut. Hun er veldig hardtarbeidende, og det er utrolig fortjent, sier Meyer.

Anna Odine Strøm er i ferd med å etablere seg i verdenstoppen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Glomnes sier at alt tyder på at Norge nå har fått to topphoppere på kvinnesiden.

– Hoppsporten utvikler seg, så det å ha to pallplasser i en sesong hvor det er så mange damer som gjør det bra, det er overraskende og gledelig. Det er blitt bra bredde i toppen, så å komme på pallen i kvinnehopp nå er vanskeligere enn noen gang. Hun holder nervene under kontroll i andreomgang, og det vitner om et godt konkurransehode, sier Glomnes.

Treneren mener man nå virkelig er i ferd med å se resultatene av satsingen hopplandslaget startet rundt kvinnene for noen år siden.

– Vi har blitt satsa mer og mer på av det internasjonale skiforbundet, og Norges Skiforbund hopp har gått foran som et prakteksempel. Det er blitt satset veldig mye penger og ressurser på at vi også skal få et topplag. De har gått i bresjen, og ikke bare for én hopper, men for å få flere, sier Meyer.

Silje Opseth ble nummer 13.

Anna Odine Strøm tar bronse Du trenger javascript for å se video.