Mowinckel slo tilbake - men pallen glapp

Ragnhild Mowinckel har slitt stort denne sesongen, men kjørte inn til 4. plass på søndagens super-G i Zauchensee, sesongens soleklart beste plassering for 31-åringen.

– Det er så utrolig deilig. Det har vært tøft, sier Mowinckel til NRK.

Mowinckel fikk dermed en etterlengtet opptur etter lørdagen, hvor hun stod gråtende i målområdet da lagvenninnen Kajsa Vickhoff Lie falt i utforrennet i Østerrike.

Fra startnummer ti kjørte Mowinckel inn til ledelse med knappest mulig margin, ett hundredel foran daværende leder Michelle Gisin.

– Hun tror nesten ikke det hun ser, Ragnhild Mowinckel, som har hatt en blytung sesong. Hun ser grønne tall for nesten første gang denne sesongen, sa NRKs kommentator Carl Andreas Wold da Mowinckel kom i mål.

– Vi ser hvor mye dette betyr for henne, la NRK-ekspert Nina Haver-Løseth til.

Etter den uheldige diskvalifikasjonen i Sölden i november hadde 31-åringen en 9.-plass som beste resultat før søndagens konkurranse.

– Dette var en sjanse hvor jeg bare måtte tørre å gå for det. Det har vært tøft å komme dit og det har vært mye usikkerhet. Jeg tenkte at jeg måtte ta meg sammen og virkelig gå for det. Det verste er å komme i mål og føle at du kunne gjort mer, sier Mowinckel til NRK.

Mowinckels ledelse søndag varte derimot ikke lenge. Østerrikske Cornelia Hütter kjørte strålende fra start til slutt og kom i mål ni hundredeler foran Mowinckel.

Hütters ledelse holdt i knapt et minutt, før sveitsiske Lara Gut-Behrami kjørte inn til ledelse.

Pallplassen røk for Mowinckel da Mirjam Puchner kjørte inn åtte hundredeler foran moldenseren og dyttet henne ned på en 4. plass.

– Jeg hadde unnet Ragnhild pallen, men å bli topp fem er en personlig seier for henne, sier Løseth.

Vickhoff Lie stilte til start, på tross av lørdagens fall, men hun slet mer enn sin lagvenninne Mowinckel søndag, og ligger på en foreløpig 11. plass. Dermed evnet hun ikke å følge opp fredagens 2. plass i super-G.

PS: Rennet pågår fortsatt.