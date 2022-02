Dobbelt norsk i hoppkvalifisering

Haga får ankeretappen i Norges stafettlag

Landslagsledelsen har tatt ut følgende i denne rekkefølgen til lørdagens damestafett:



1. etappe: Tiril Udnes Weng

2. etappe: Therese Johaug

3. etappe: Helene Marie Fossesholm

4. etappe: Ragnhild Haga



Svenskene har også tatt ut sitt stafettlag. Der går Maja Dahlqvist førsteetappe, deretter går Ebba Andersson, Frida Karlsson og Jonna Sundling.



– Vi slipper å være gullfavoritt denne gangen. Frem til nå har kvinnestafetten vært en duell mellom Norge og Sverige. Det er det ikke nå. Det er et svekket norsk mannskap. Vi lider av å ikke ha Heidi Weng i Kina, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.



Han mener lagoppstillingen legger til rette for norsk gullkamp etter to etapper. For ham er de store usikkerhetsmomentene og spørsmålene hva slags form Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga er i.



Han mener laget måtte komponeres på denne måten, ettersom de to sistnevnte er betydelig bedre i fristil.



– Gullfavorittene nå er Russland og Finland. Med Sverige som nærmeste utfordrer. Håpet er at stafett er stafett. Og foran Sotsji-OL i 2014 var Norge de største favorittene gjennom tidene. Det endte med femteplass. Skal vi håpe på det motsatte denne gangen og at de overrasker oss? spør NRK-eksperten.