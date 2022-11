Calle Halfvarsson tok nemleg den siste pallplassen etter Klæbo og Pål Golberg, men så oppdaga juryen at svensken hadde tatt steget utanfor løypa.

Det er ikkje lov å gå utanfor løypa, men den beskjeden hevdar Halvarsson at han ikkje hadde fått.

– Eg er veldig skuffa, seier Halfvarsson.

– Brestar i kommunikasjonen

Halvarsson meiner at juryen i Det internasjonale Skiforbundet (Fis) har vore utydelege i kommunikasjonen før start.

– Vi fekk beskjed i dag tidleg at det ikkje var lov å passere granbarane på vegen i utforkøyringa. Og det seier seg sjølv, for då tek ein innersving, og det er juks. Men på vegen opp tykkjer eg det må vere lov å ha skia utanfor så lenge ein held ein ski innanfor traseen. Det har vore lov tidlegare, seier Halvarsson.

Han legg til:

– Eg tek ingen innersving, eg går ein lengre sving enn alle andre. Og eg er framleis innanfor med skia heile i dag, og det har vore lov før. Eg veit ikkje kvifor det var slik no.

Han tykkjer at Fis kunne ha vore tydelegare i kommunikasjonen.

– Det brestar i kommunikasjonen. Eg tykkjer dei har vore utydelege overfor trenarane våre. Dei skreiv det berre var ulovleg i utforkøyringa, og då tolkar eg det som om det berre er i utforbakkane eg ikkje får passere. Hadde eg visst om det, hadde eg halde meg på innsida og staka forbi, seier han.

Sveriges landslagssjef, Anders Byström, let seg ikkje påverke av diskvalifiseringa.

– Det er berre på papiret det ikkje er ein pallplass, seier Byström til NRK.

Skeptisk

Det som det ikkje var noko tvil om, var at Johannes Høsflot Klæbo vann sjølve rennet. Ekspertane er forbausa over kor kontrollert og stabil trønderen har vore i opninga av sesongen, og no trur dei at han kan vinne alle renn han stiller i.

– Fem renn har han gått, og han har vunne alle fem. Mitt spørsmål er: Kan han vinne alle verdscuprenn han går denne vinteren? Eg utelukkar ikkje det, sa Bjørn.

Då NRK spurde andre løparar om det same, rynka spesielt Simen Hegstad Krüger på nasen.

UEINIG: Krüger trur ikkje at Klæbo kan avslutte sesongen utan tap. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Er det mogleg å slå Klæbo i den forma han er i dag?

– Ja, det trur eg er mogleg. Johannes er ekstremt god på den plassen her og. Der det ikkje passar så bra for meg, så passar det desto betre for han. Eg veit at vi er andre som kan vinne skirenn, og eg har trua på at vi kan få ein ny vinnar på fredag og forhåpentlegvis ein frå distanselaget, seier Krüger til NRK.

Britiske Andrew Musgrave trur det vil vere vanskeleg for Klæbo å vinne alt, men han påpeiker at ingenting er umogleg.

– Då blir eg imponert. Han er best på alt om dagen, men det skal mykje til å halde ein så god form heile sesongen. Men umogleg er det nok ikkje, han ser jo heilt latterleg sterk ut no. Det er ingenting vi får gjort med han akkurat no, seier Musgrave til NRK.

KJEMPA: Andrew Musgrave var lenge i tet, men avslutta som nummer sju. Foto: Terje Pedersen / NTB

Går for gul trøye

Klæbo fortel sjølv at han ikkje har tenkt noko over om han kan vinne kvart renn han stiller opp i.

– Vi får berre ta ei helg av gongen, og så får dei såkalla ekspertane diskutere seg i mellom, seier Klæbo til NRK.

KONTROLLERT: Johannes Høsflot Klæbo i dei finske skogar. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Men kan du det? Vinne seks gull og alt du stiller opp i?

– Eg har ikkje tenkt noko på det. Eg har eit mål om VM, og der skal eg gjere det eg kan for å vere med å kjempe. Fram til då er det verdscupen som gjeld, seier han.

Neste plan på agendaen er å ha nokre rolege dagar heime, før han startar planlegginga inn mot verdscupen på Lillehammer.

Ein ting han er sikker på, er at han skal gå for den gule trøya, men at det ikkje blir lett.

– Ein gjer jo alltid det. Men eg tek ei helg av gangen. Om du skal vinne verdscupen samanlagt, så må du gå skirenn. Det hjelp ikkje å vinne her og der, ein må vere der oppe på alle skirenn. Og ser du på Pål, for eksempel, så er det nesten ingenting som skil oss i verdscupen heller. Det blir spennande, avsluttar han.