Lørdag fikk verdenscuplederen hard kamp av Anders Gløersen, som sikret dobbelt norsk på tremila i Davos.

– Davos er et spesielt sted for meg på mange måter og det er veldig deilig å vinne skirenn her, sier Sundby til NRK.

Anders Gløersen gikk et svært sterkt løp og sikret 2.-plass. Foto: Pierre Teyssot / Afp

Det var nemlig i konkurransene i Davos og Toblach at Sundby ble dømt for brudd på WADAs regler for bruk av astmamedisin.

– Nå vant jeg her i fjor også, så det var vel mer spesielt i fjor. Men jeg elsker tremil med intervallstart, sier han.

Norsk i teten

Tremilsspesialisten så da også ut til å trives i sporet i Davis.

30-kilometeren utviklet seg etter hvert til å bli en kappestrid mellom Gløersen og Sundby.

Gløersen gikk inn til en sterk bestetid med startnummer 35, men ute i løypa jaktet verdenscupleder Sundby sin andre rennseier denne sesongen.

Gløersen gikk et svært sterkt langrenn og holdt lenge konkurrentene unna, men knappe 10 kilometer før mål satte Sundby inn femtegiret, og ved 24 km hadde avstanden økt til 9,4 sekunder.

Tilbake i form

Til tross for at Gløersen gikk svært raskt de siste kilometerne inn mot mål, sikret Sundby seieren 11 sekunder foran Gløersen. Seieren i Davos er hans tredje pallplassering så langt denne sesongen.

– Jeg følte at jeg taimet kreftene mine bra i dag, jeg hadde bra med krutt da jeg skulle avgjøre mot slutten, sier han til NRK.

Tredjeplassen gikk til finske Matti Heikkinen.

– Jeg føler meg veldig bra og gleder meg til Tour de Ski. Det blir spennende. Så skal jeg trene som bare rakkeren til VM i Lahti der jeg har lyst å være i mitt livs form. Alt etter Tour de Ski handler om fire VM-distanser og helst femmila, sier Sundby.

– Jeg føler at jeg har en del å gå på, legger han til.

God laginnsats

Sundby og Gløersen fikk for øvrig selskap av flere nordmenn innenfor topp ti.

Simen Andreas Sveen imponerte med en svært sterk 4.-plass, mens Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger ble henholdsvis nummer åtte og ni.

– Martin var i en annen liga, jeg fikk mye hjelp av Magnificat i dag. Så jeg er fornøyd med 2.-plass, sier Gløersen, som ikke skal gå sprinten søndag.

– I utgangspunktet skal jeg ikke gå i morgen. Da må noen bli syke, smiler han.

Også på kvinnenes 15 kilometer ble det norsk duell om seieren lørdag.