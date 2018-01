– Gåsehud! Han tyner ut alt, og kjører helt fantastisk. For en mann!, sa NRKs ekspertkommentator Marius Arnesen når Aksel Lund Svindal kjørte i mål til ny bestetid.

For to år siden falt Svindal stygt i Kitzbühel. Fallet ga ham en alvorlig skade i kneet, en skade han fortsatt sliter med.

Veteranen klinket til fra start, og fulgte Jansrud på toppen. På nedre del var han mye bedre enn resten, og kjørte i mål til ny ledertid, et halvt sekund foran Jansrud.

I mål var det en glad Svindal som fikk slått tilbake mot frykten.

– Jeg må si at Kitzbühel spesielt. Men det er nesten mer spesielt å få være med å vinne igjen. Det er ganske digg det og, sa Svindal etter målgang.

TILBAKE: Aksel Lund Svindal slo tilbake i bakken hvor han skadet seg alvorlig. Du trenger javascript for å se video. TILBAKE: Aksel Lund Svindal slo tilbake i bakken hvor han skadet seg alvorlig.

Dette var første gang Svindal var tilbake i Kitzbühel etter skrekkfallet for to år siden. Før løpet var han klar på hva som ventet, men la ikke skjul på at det ville bli tøft.

– Det blir ubehagelig, men jeg har opplevd det så mange ganger at jeg vet hvordan jeg skal takle det. Det blir ingen fest på start, det blir nøye besiktigelse, særlig i det området jeg krasjet forrige gang, sa Svindal.

– Han har spist mer mat enn meg

Men også Kjetil Jansrud hadde noe uoppgjort med Kitzbühel. Han har vunnet super-G verden rundt, men aldri i den sagnomsuste bakken. I dagens renn satte han utfor med noe å bevise.

32-åringen kjørte inn til ledelse, og beviste at han kunne vinne super-G i Kitzbühel. Men den drømmen holdt kun til lagkamerat Svindal satte utfor.

Likevel var Jansrud fornøyd med å kjempe helt i toppen.

– Jeg er superfornøyd, men man vil helst vinne. Det har vært en frustrasjon at jeg ikke har klart det. Det er det mest legendariske rennet som finnes. Det er deilig å gi gass, jeg får bare akseptere at han har spist mer mat enn meg i sommer, sier Jansrud om Svindal og ler.

Jansrud tok ledelsen Du trenger javascript for å se video.

Før start ble det klart at dagens super-G ble flyttet opp i utforløypa for første gang i historien. Derfor ble også målstreken flyttet høyt opp i løypa, helt uten publikum.

Derfor visste ikke Svindal hvordan det hadde gått da han kom i mål

– Det var litt rart å komme i mål. Det var blikk stille der oppe. Du måtte se på reaksjonen til de andre. Fysioen vår, Peder, sto og jublet, og da skjønte jeg at det var bra, sier Svindal til NRK.