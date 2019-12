Dobbelt norsk etter taktisk genistrek av Klæbo og Iversen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var veldig artig, klart, jeg prøvde lenge å gå alene og se om det holdt. Men både Emil og Iivo gikk veldig fort og jeg tror, sett i ettertid, at både jeg og Emil er godt fornøyd med tiden vår, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Finnen Iivo Niskanen forsøkte å riste nordmennene av seg, men maktet ikke å gjøre det i de finske skoger.

Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen hang på som to klegger.

Dermed fikk de drømmeposisjon inn i siste bakke, hvor begge skrudde på turboen. Da klarte ikke Niskanen å svare.

– Jeg synes det er artig at jeg og Johannes er en og to. Vi har litt å stri med gjennom sommeren og høsten, så jeg kjenner det er godt å slå noen av gutta på laget i slike minitourer og på distanse. Det smaker ekstra godt, sier en smilende Emil Iversen.

Klæbo sprintet til seier i minitouren

Tauet Niskanen opp i ryggen på Klæbo

Klæbo hadde en ledelse på henholdsvis 16 og 18 sekunder på Iversen og Niskanen før søndagens avsluttende 15 kilometer jaktstart i fri teknikk. Men han måtte se at den jagende duoen hentet ham etter ca. ti kilometer.

– Taktikk får de stort sett styre med selv, de er bedre skiløpere enn det jeg er. Det eneste jeg sa var at Emil ikke skulle taue Niskanen hele veien opp, jeg skjønte at de kom til å komme sammen. Det skjønte Klæbo og, så han skrudde litt ned på tempo, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

– Jeg har sagt at jeg ønsker å gi han (Klæbo, journ.anm.) litt kamp i verdenscupen sammenlagt, og så er jeg to meter bak han i dag. Det viser at det ikke bare er tull det jeg snakker om. Så jeg er i nærheten og har fått en kjempestart på sesongen, sier Iversen.

Seks nordmenn blant de åtte beste

Pål Golberg gikk et solid løp og kom inn som nummer fire. Deretter fulgte Aleksandr Bolsjunov, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth og Sjur Røthe på de neste plassene.

Hans Christer Holund kunne smile ekstra bredt etter at han stakk av med etappeseieren, som teller som verdenscupseier.

– Det gir litt selvtillit, og det er en del 15-kilometer med enkeltstart, som på papiret skal passe meg bra, men som jeg aldri har mestret helt. At jeg kan gå fort på en 15-kilometer i fri stil, det gir selvtillit utover i sesongen, sier Holund.

Landslagstreneren var strålende fornøyd i intervjusonen etter løpet. Kanskje ikke så rart når det var seks norske løpere blant de åtte beste, og to av dem på pallen.

– Kjempefornøyd, seks stykker topp åtte. Vi får han som går raskest i dag med Hans Christer, så jeg er kjempefornøyd med dagen, sier landslagstrener Nossum.

– Vi hadde lyst på dobbeltseier, og fikk det.