Kristoffersen slo tilbake etter raseriutbruddet – vant foran Braathen

– Jeg liker meg veldig godt her. Jeg synes løypa er veldig kul, og publikum er helt fantastiske.

Det sa Kristoffersen i et Viaplay-sendt intervju kort tid etter at lagkompisen Lucas Braathen hadde sikret dobbelt norsk i storslalåmen.

Kristoffersen og Braathen strålte begge etter konkurransen og gliste bredt da de ble avbildet på pallen.

– Jeg er superfornøyd. Det ble litt vel forsiktig i første omgang, men jeg kjørte veldig bra i den andre. Særlig satt det bra i avslutningspartiet, sier Kristoffersen.

SEIER: Henrik Kristoffersen strålte etter seieren. Foto: BORUT ZIVULOVIC / Reuters

Stor kontrast for Kristoffersen

Kontrasten kunne ikke vært større for Henrik Kristoffersen: Onsdag brøt Kristoffersen ut i raseri og sparket blant annet til en søppelbøtte da han skuffet i slalåmen. Etterpå la han seg flat på Instagram.

– Ønsker virkelig å beklage min oppførsel etter førsteomgangen i går! Dette var dumt, og jeg beklager. Det er ikke måten man skal oppføre seg på, uansett hvor mye det av og til koker over, skrev han i en Instagram-historie.

– Jeg vet at jeg kan være i overkant emosjonell, og følelser er en stor del av idrett, men dette var for mye.

SE VIDEO: Henrik Kristoffersen var fryktelig irritert etter onsdagens slalåmrenn.

Odermatt tok storslalåmkula

Lørdag var det imidlertid en helt annen Kristoffersen fra start. I første omgang var han på femteplass, men i finalen var alpinstjernen fra Rælingen ustoppelig og tok dermed sin 27 verdenscupseier i alpint.

Braathen var kun én ørlite hundredel bak Pinturault etter første gjennomkjøring. Da øynet han muligheten for å ta sin tredje verdenscupseier i karrieren, men Kristoffersen ble for tøff å slå. Uansett jublet Bærum-gutten vilt over å ha havnet på pallen.

DOBBELT NORSK: Henrik Kristoffersen og Lucas Braathen kunne begge juble for pallen lørdag. Foto: BORUT ZIVULOVIC / Reuters

Odermatt innkasserte storslalåmcupen med lørdagens pallplass. Han har gjennom sesongen vunnet fire av seks verdenscuprenn i disiplinen. Hadde det ikke vært for Kristoffersen, ville østerrikeren stått med full pott.

– Marco har bare avgitt 40 poeng i storslalåm. Det er sykt. Jeg er glad for at vi har hatt to vinnere i vinter, sier Kristoffersen.