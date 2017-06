Kinesiske styremakter vedtok den nye regelen i dag. Den ekstra skatten skal gå til ungdomsutviklingsfondet til det kinesiske fotballforbundet.

Pengane skal brukast mellom anna til offentlege sportsanlegg, vitskapeleg utvikling av fotballen, og treningar for unge spelarar, heiter det i ei pressemelding frå det kinesiske fotballforbundet.

Tilleggskatten skal gjelde for alle overgangar på meir enn 56,5 millionar kroner for utanlandske spelarar, og på 25,5 millionar for kinesiske spelarar.

Det skal redusere talet på ekstremt dyre utanlandske stjerner som er henta inn til kinesiske klubbar.

Handla for enorme summar

Dei siste to åra har kinesiske klubbar handla stjerner for enorme summar, med Carlos Tévez' overgang til Shanghai Shenua for 84 millionar euro som den dyraste.

Etter dei nye reglane hadde den handelen kosta klubben 168 millionar i brutto overgangssum.

I tillegg har Tevez ei løn som gjer han til den ein av dei best betalte fotballspelarane i verda.

Totalt har kinesiske klubbar handla for meir enn klubbane i Spania, Italia, Tyskland og Frankrike til saman.

Det har gitt den kinesiske ligaen stor merksemd, men har ifølgje fotballforbundet gjort lite for å hjelpe kinesisk fotball på sikt.

Skal hjelpe lokale talent

Regelen som blei endeleg vedteken i går, kom ikkje uventa. Den offisielle avisa Folkets Dagblad har tidlegare om at den eksplosive veksten i kjøpesummane – 1,15 milliardar dollar i 2016 – «langt overgår verdien som blir tilført ligaen».

Dei nye reglane skal ta til å gjelde allereie frå komande måndag når det kinesiske overgangsvindauget opnar, melder insideworldfootball.com.

Det kan gå ut over spelarar som Wayne Rooney, Diego Costa og Pierre-Emerick Aubameyang, som er sterkt inne i spekulasjonane om nye store overgangar til kinesiske klubbar, skriv Times.

Føremålet er å få fram eigne kinesiske talent. Landslaget har ikkje dratt nytte av dei mange stjernene i ligaen, og landslaget ligg sist i si VM-kvalifiseringsgruppe.

Kina har berre vore i fotball-VM ein gong, i 2002.

PS: Neste sesong kan Kinas U20-landslag kome til å spele som lag nummer 20 i Regionalliga Sørvest (nivå 4) i Tyskland. Laget skal spele utanfor konkurranse, og hovudføremålet er å førebu laget på OL i Tokyo i 2020.