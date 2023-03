Graham Hansen herjet i storseier

Caroline Graham Hansen er for alvor tilbake. Onsdag kveld herjet hun med Emilie Haavis Roma og var sterkt delaktig i 5-1-seieren i kvartfinalen i mesterligaen.

Storseieren betyr at sifrene til slutt ble stygge for Roma som røk 0-1 i det første oppgjøret.

To mål etter godt spill og en real suser sørget for at mesterligakvartfinalen mot Roma i praksis var over etter 45 minutter. To raske mål etter hvilen gjorde det etter hvert ydmykende for Roma.

Fridolina Rolfö scoret to mål, og Mapi León, Asisat Oshoala og Patri Guijarro scoret de tre andre målene for Barcelona. Annamaria Serturini sørget for Romas ene nettkjenning.

Hansen gjorde comeback for tre uker siden etter et skadeavbrekk som varte helt siden slutten av oktober. Denne uken ble det også klart at hun blir å se i Hege Riises tropp for første gang etter at Barcelona-stjernen kunngjorde at hun tok en pause etter fjorårets EM. (NTB)