Ukrainsk verdsmeister ville til Noreg – spurde militæret for seint

Det var då krigen i Ukraina braut ut at Dmytro Pidrutsjnyj, som tok VM-gull i 2019, vart kalla inn til militær teneste for å forsvare heimlandet sitt.

Sidan den gong har han ikkje fått delteke i internasjonale skiskyttarkonkurransar. Men no har han fått permisjon frå det ukrainske militæret, og dermed var det faktisk eit håp om at han kunne delta på Blinkfestivalen.

– Det er ikkje slik at det er forbod å besøkje sjølve Blinkfestivalen. Men Blink er ein kommersiell konkurranse, og han er ikkje med i førebuingane til det ukrainske landslaget, forklarer Pidrutsjnyj.

PROFIL: Dmytro Pidrutsjnyj var ein av konkurrentane til Johannes Thingnes Bø. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Kjem med oppmoding til IBU

Han seier vidare at dei prøvde å komme seg til Sandnes gjennom ein søknad til forsvarsdepartementet i Ukraina. Den skal likevel ha vorte sendt for seint, og det blir derfor det ingen konkurransar på ukrainske utøvarar denne gongen.

– Sjølvsagt kjennest det ikkje bra når ein ikkje får lov til å reise til konkurransen. Men det er krig i landet vårt, og vi har full forståing for situasjonen. Og vi forstår at alle gjer alt dei kan for å vinne krigen, seier den ukrainske skiskyttarstjerna Pidrutsjnyj.

I FORSVARET: Pidrutsjnyj måtte ta del i det ukrainske forsvaret frå mars. Foto: Dmytro Pidrutsjnyj / Instagram

Dessutan er det å forsvare Ukraina ein prioritet for den tidlegare verdsmeisteren.

– Eg synest at kvar ukrainar er klar til å kjempe der det er behov for, viss vi får den ordren frå leiinga, seier Pidrutsjnyj.

Men han er altså ikkje soldat akkurat no. Han tenestegjorde i den ukrainske nasjonalgarden i tre månader. No er han med på samlingar og treningar med landslaget, noko han har vore sidan 5. juni.

Samtidig kjem han også med ei oppmoding til det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU), i tillegg til at han opnar opp om hatforholdet til Russland og Belarus.

– Heile landet hatar dei, og vi hatar alt som kan knytast til dei. Ærleg talt håpar vi at vi ikkje kjem til sjå dei på dei næraste konkurransane. Vi håpar at IBU vil støtte konkurranseforbod for Russland og Belarus i vintersesongen viss Russland framleis skyt mot Ukraina frå belarusisk territorium og drep ukrainarar i deira eigne land, seier Pidrutsjnyj.

Fleire OL og verdsmeisterskapar bak seg

Han seier vidare at han er klar for å gjere kva som helst for forsvaret i Ukraina.

– Eg synest at kvar ukrainar skal vere klar til å kjempe der det er behov for, viss vi får den ordren frå leiinga, seier skiskyttaren og held fram:

– Det gjeld også meg. Frå første dag følgde eg ordrane frå leiinga i den ukrainske nasjonalgarden. Det gjorde også andre idrettsutøvarar som tenestegjorde saman med meg. Dei som hadde meir erfaring, fekk vanskelegare oppgåver. Eg trur at ved behov er alle klare til å verne landet vårt heilt til slutt.

Pidrutsjnyj har delteke i OL i 2014 og 2018, men tok aldri medalje i leikane. Det vart det likevel i Östersund i 2019, der han tok gull i jaktstarten for herrar.

Johannes Thingnes Bø synest situasjonen er trist, og at det er ei påminning om at det framleis er krig i Ukraina.

– Det beskriv jo berre situasjonen, at det framleis er krig i Ukraina og unntakstilstandar. Det er litt lett å få det på avstand etter gitt tid, men dette er nok ei påminning om at det framleis er bråk der. Eg kjenner verkeleg med han, og sjølvsagt med alle andre i Ukraina, seier han til NRK.

TOK GULL: Det vart VM-gull i Östersund. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Ukrainarane slit med å få trena, fordi dei har vore med i krigen. I tillegg skal éin utøvar fått huset sitt okkupert av russiske soldatar.

– Eg tenkjer berre kor heldige vi er, som bur i det landa her. Og så hadde det på ein måte vore litt fint viss du kunne komme hit òg, så kunne vi vist dei litt kjærleik, og samla dei litt inn i den konkurranse-settingen, der dei høyrer heime og kan få tankane over på litt anna, seier Tarjei Bø.

– Men det er unntakstilstandar og då må vel alle mann til pumpene. Ein kan på ein måte forstå det, seier han.