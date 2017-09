Djupvik trekker seg – for stor arbeidsbelastning

– Veldig trist. Djupvik er en stor ressurs som har bidratt veldig mye, sier Ole Einar Bjørndalen.

Skiskytterkongen visste ikke om Djupviks avgang da NRK tok kontakt med han. Nyheten overrasker Bjørndalen.

– Det overraskende for min del. Det er aldri ideelt når en flink person gir seg. Han var én av grunnene til at jeg valgte å fortsette, og for meg personlig har han betydd mye.

42-åringen ble ansatt som idrettssjef i 2014, og ble forespeilet en rolle av den mer administrative sorten.

Djupvik skulle ha ansvaret med å følge opp den sportslige strategien og filosofien, samt ha et kommersielt ansvar i Norges Skiskytterforbund.

Men etter det NRK erfarer har arbeidsoppgavene og belastning over tid blitt større enn det han ble forespeilet.

– Jeg synes det er veldig synd. Han var en bra mann. Det er tøft å miste han foran en OL-sesong, sier NRKs skiskytterekspert, Halvard Hanevold.

OVERRASKET: NRKs skiskytterekspert er overrasket, men forstår samtidig avgjørelsen til Djupvik. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

– Er du overrasket over at han trekker seg?

– Jeg er overrasket over at den beskjeden kommer nå. Vi er snart i oktober. Det er uheldig. Men samtidig forstår jeg det når man ser på arbeidsbelastningen. Han har i tillegg en familie, og jeg må ærlig innrømme at det hørtes ut som en umulig oppgave da han tok på seg jobben.

– Det blir et stort tomrom. Jeg synes han har vært en samlende figur, legger Hanevold til.

Mest kjent for sin periode i langrenn

NRK har vært i kontakt med flere av skiskytterne på landslaget, men ingen kjente til at Djupvik hadde trukket seg som skiskyttersjef.

Djupvik er mest kjent for sin periode som trener for det norske herrelandslaget i langrenn. Han ledet landslaget i årene mellom 2006 og 2011, men valgte deretter å tre ut av idretten.

I tillegg til å ha vært elitetrener for langrennsherrene, har Djupvik også vært langrennsekspert i NRK. 42-åringen har også fungert som treningsrådgiver for Petter Northug.

TREKKER SEG: Morten Aa. Djupvik her med Tiril Eckhoff. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

President i Erlend Slokvik ønsker foreløpig ikke å kommentere saken overfor NRK.