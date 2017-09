– Utrolig moro! Dette er et fint sted å være. Da det kom en telefon fra Sørlandet kunne jeg ikke si nei, sier Djupvik til NRK.

Skiskyttersjef Morten Aa Djupvik trakk seg fra sin stilling i Norges Skiskytterforbund tidligere i dag. Årsaken skal være for stor arbeidsbelastning over tid.

Djupvik får en rolle som HR-manager i Sørlandsklubben. Etter det NRK kjenner til var et jobbtilbud i fotballklubben IK Start avgjørende for at 42-åringen går fra børse til ball.

– Som HR-person synes jeg dette er veldig kult. Vi skal bygge et sterkt lag og en god kultur i Start. Jeg er veldig glad og takknemlig for denne muligheten, legger den tidligere skiskyttersjefen til.

Ble for stor arbeidsbelastning som skiskyttersjef

– Det kom overraskende på oss. Vi hadde håpet å ta en prat om arbeidsbelastning og fremtiden etter OL, men så dukket et spennende jobbtilbud opp på Sørlandet, sier skiskytterpresident, Erlend Slokvik.

– Var det begrunnelsen dere fikk for at han sluttet?

– Det er en totalvurdering, men jobbtilbudet spilte helt klart en rolle i hans avgjørelse. Vi jobber i et marked med stor konkurranse. Da er det naturlig at våre medarbeidere er

MISTER DJUPVIK: President i Norges Skiskytterforbund synes det er synd at Djupvik slutter i sin jobb som skiskyttersjef. Foto: NRK

attraktive for andre, legger Slokvik til.

Djupvik ble ansatt som idrettssjef i 2014, og ble forespeilet en rolle av den mer administrative sorten.

42-åringen skulle ha ansvaret med å følge opp den sportslige strategien og filosofien, samt ha et kommersielt ansvar i Norges Skiskytterforbund.

Mest kjent for sin periode i langrenn

Skiskytterkonge Ole Einar Bjørndalen ble overrasket da NRK presenterte nyheten om Djupviks avgang.

– Dette kom som lyn fra klar himmel. Det er aldri ideelt når en flink person gir seg. Han var én av grunnene til at jeg valgte å fortsette, og for meg personlig har han betydd mye, sa skiskytterkongen.

Djupvik er mest kjent for sin periode som trener for det norske herrelandslaget i langrenn. Han ledet landslaget i årene mellom 2006 og 2011, men valgte deretter å tre ut av idretten.

Les også: Krisesesong for skiskytterne – ikke vunnet mindre på 30 år

I tillegg til å ha vært elitetrener for langrennsherrene, har Djupvik også vært langrennsekspert i NRK. 42-åringen har også fungert som treningsrådgiver for Petter Northug.