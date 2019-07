Djokovic vant historisk Wimbledon-finale

– Dette var, hvis ikke den mest spennende finalen jeg har vært med på, så er det topp to-tre. Mot en av tidenes største spillere Roger, som jeg respekterer veldig mye, sa Djokovic i intervjuet som ble vist på Eurosport.

Serbiske Novak Djokovic står nå med fem seire i Wimbledon-sammenheng, mens sveitseren Roger Federer har flest av alle med sine åtte.

– Den var lang og hadde alt. Vi spilte utrolig tennis. Jeg er veldig fornøyd med mine prestasjoner. Men gratulerer til deg Novak. Det var helt vilt, sa Federer.

LØFTET POKALEN: For andre år på rad kunne Novak Djokovic løfte Wimbledon-trofeet. Foto: Ben Stansall / AFP

Tradisjonelt har det ikke vært tiebreak i avgjørende sett i Wimbledon. Nytt av året er at det må spilles helt til 12–12 før det går til tiebreak i femte sett. Det skjedde like så godt i den første finalen med den nye regelen, hvor Djokovic til slutt tok sin andre Wimbledon-seier på rad.

– Dessverre må en tape i slike kamper. Vi hadde begge våre sjanser. Det er helt uvirkelig, sa serberen.

Historisk kamp

Djokovic tok første og tredje sett 7-6, men Federer svarte begge ganger med 6–1 i andre sett og 6–4 i fjerde sett. Og i det femte og avgjørende settet var det ingen som ville gi seg.

Når det først kom til tiebreak viste Djokovic hvorfor han er rangert som nummer en i verden. Mannen som også vant Wimbledon i fjor endte til slutt opp med matchball på stillingen 6–3.

Som om det ikke var nok nerve allerede, ble ballen på serven til Federer dømt ut og poenget måtte spilles på nytt. Men på den neste serven svarte Djokovic. Kontrollert forsvarte han sin Wimbledon-seier fra i fjor.

SKUFFET: Roger Federer håpte på seier, men uttalte at det var en utrolig tenniskamp. Foto: Toby Melville / Reuters

Og med det tangerte han Björn Borg med fem Wimbledon-seire.

– Jeg vet jeg har sagt dette før, men da jeg var 4–5 år gammel så var dette turneringen jeg en dag drømte om å være med og vinne. Jeg pleide å lage trofeene på rommet mitt, og se for meg at jeg en dag ville stå her, sier Djokovic.

Respekterer hverandre

Rett etter kampen viste begge de to storspillerne respekt overfor hverandre i intervjuene. Roger Federer fyller 38 år i august, men føler seg fortsatt frisk og sterk.

– Jeg håper jeg gir andre folk en sjanse til å tro, at ikke alt er over selv om man er 37. Jeg ga alt jeg hadde og føler meg fortsatt bra, sa Federer.

Federer er rangert som nummer tre i verden. Djokovic på sin side, er rangert som nummer en.

– Jeg håper at jeg også kan levere når jeg er 37. Roger inspirerer meg, svarte Djokovic.