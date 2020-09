Djokovic kastet ut – traff linjedommer i halsen

Novak Djokovic fikk tøff kamp av spanske Pablo Carrena Busta i fjerderundekampen i US Open. Djokovic måtte se at spanjolen brøt til 6-5-ledelse i det første settet. Da tok frustrasjonen overhånd.

Djokovic tømte lommene og slo vekk en ekstra ball bak seg i frustrasjon. Ballen traff linjedommeren på kortsiden rett i halsen. Kvinnen gikk rett i bakken og hadde tydelige problemer med å puste.

Linjedommeren gikk i bakken og slet med å puste etter å ha blitt truffet av Djokovic sitt slag. Foto: Al Bello / AFP

Kastet ut

Serberen var raskt borte for å unnskylde seg, men det var ikke nok til å kunne fortsette å spille i turneringen han er storfavoritt i.

Den bisarre hendelsen førte til at kampen ble stoppet og førte til lange samtaler mellom hoveddommeren og Djokovic.

New York Times' tennisreporter Ben Rothenberg skriver at Djokovic skal ha argumentert for at kvinnens skade ikke var alvorlig.

Djokovic var raskt borte for å unnskylde sin dårlige oppførsel. Foto: Al Bello / AFP

«Hun må ikke på sykehuset på grunn av dette» og «Du velger en disk i denne situasjonen? Min karriere, grand slam, i søkelyset», skal Djokovic ha sagt ifølge, Rothenberg.

Etter nesten et kvarter med diskusjon måtte Djokovic takket motstander for kampen og tusle av Artur Ashe-arenaen i New York.

Det amerikanske tennisforbundet, som er ansvarlig arrangør, sier at Djokovic er disket på grunn av at han slo ballen farlig og hensynsløst innenfor banen og med manglende kontroll på følgende av egen handling.

Ikke første gang

Det er ikke første gang at Djokovic har slått ut i frustrasjon. Ifølge BBCs tenniskorrespondent Russell Fuller gjorde han det samme i en kamp mot Thomas Berdych for noen år siden, men da bommet han akkurat på sidedommeren.

Djokovic var før diskingen ubeseiret i 2020, men nå er ingen av de tre store i tennisverden lenger med i årets versjon av US Open. Dermed er turneringen vid åpen, uten Nadal, Federer og den serbiske verdenseneren.