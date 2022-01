Djokovic har fått visumet annullert – kastes ut av Australia

Det skapte mange reaksjoner da den uvaksinerte verdenseneren i tennis, Novak Djokovic, fikk medisinsk fritak for å kunne delta i Australian Open.

Nå bekrefter australske myndigheter at turneringen nå kommer til å gå uten serberen. De skriver at Djokovic har fått sitt visum avvist og dermed etter planen skal sendes ut av landet.

– Personer som ikke er australske statsborgere, som ikke har gyldig visum eller som har fått sitt visum annullert, vil bli pågrepet og sendt ut av Australia, heter det i en uttalelse fra grensemyndighetene.

Ifølge australske medier vil Djokovics advokater anke avgjørelsen.

Kritiserer

Serbias president Aleksandar Vucic kritiserer Australia for behandlingen av verdenseneren. Han skriver på Instagram at han har snakket med Djokovic på telefon og fortalt ham at hele Serbia støtter ham og at landets myndigheter vil ta affære.

– I tråd med folkeretten vil Serbia kjempe for Novak Djokovic, rettferdighet og sannhet, skrev Vucic.

Tidligere i dag skrev The Times har apparatet rundt tennisstjernen søkt om et visum som ikke er gyldig for personer som har fått innvilget fritak fra koronareglene, og Djokovic blir derfor nektet inngang til Australia.

Djokovic skal ha blitt stoppet i passkontrollen i Melbourne, etter en 14-timer lang flytur fra Dubai, hvor han ventet på å få fritak fra koronareglene.

Skal sees nærmere på

Onsdag ettermiddag meldte ABC News at det australske innenriksdepartementet vil se nærmere på Djokovics dispensasjon.

– Ingen person som skal delta i Australian Open, vil få noen form for særbehandling, lyder det fra departementet.

Djokovic har ikke opplyst på hvilket grunnlag han fikk det medisinske fritaket, men turneringssjefen bedyrer at stjernen ikke har fått spesialbehandling.

Tirsdag understreket også turneringssjef i Australian Open, Craig Tiley, at Djokovic ikke kom til å få særbehandling.

Uvaksinert

Serberen har tidligere nektet å uttale seg om hvorvidt han er vaksinert mot viruset eller ei, men onsdagens nyhet levner ingen tvil om at han ikke har latt seg vaksinere.

Det bidrar til at mange i Australia reagerer sterkt på at Djokovic fikk fritak for å spille turneringen, som i utgangspunktet krever at spillerne er vaksinerte. 34-åringen har også tidligere hatt korona.

TV-ekspert og tidligere tennisspiller Sam Groth, omtalte avgjørelsen som hårreisende i sin spalte i avisen Herald Sun.

– Avgjørelsen er som å spytte i ansiktet på enhver innbygger i Victoria og Australia, skriver TV-ekspert og tidligere tennisspiller Sam Groth i en spalte i avisen Herald Sun.

Også landets statsminister Scott Morrison var tydelig i sin omtale av avgjørelsen.

– Dersom årsakene til Djokovics fritak er utilstrekkelige, blir han sendt på første fly hjem, kommenterer Australias statsminister Scott Morrison, ifølge nyhetsbyrået AFP.