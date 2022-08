Djevlenes Groundhog Day

I filmklassikeren Groundhog Day (1993) våkner den fortvilede værmannen Phil Connors opp til den samme dagen hver dag. Uansett hva han gjør, skjer de samme tingene.

Det er litt den samme følelsen man får om Manchester United nå.

Søndag tapte de røde djevlene 2–1 hjemme mot Brighton i ligaåpningen. De virket like vaklete som da de havnet på sjetteplass i mai, men det var ikke kun kampen som føltes repetitiv.

Hele denne sommeren har vært en samling av problemer som allerede har rammet United. De har en ny trener og tre nye spillere.

Men som institusjon virker United akkurat like somlete som før.

Vikar på topp

Dette i en tid som skulle by på en liten revolusjon. Allerede i april ble Erik ten Hag klar som trener, med mål om å få tilbake titlene og festfotballen. Stallen skulle selvsagt overhales.

Da Ten Hag i tillegg krevde endringer i rekrutteringsprosessen – og fikk det – virket det som United endelig var på vei mot noe nytt.

FRA START: Ten Hag ga Christian Eriksen tillit fra start. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Men mot Brighton var laget nesten som før. United startet med ni spillere som var der forrige sesong. De stilte uten spiss, med playmaker Christian Eriksen som vikar på topp, før de ble belønnet med null poeng og pipekonsert.

Likevel er det innsatsen utenfor banen som bør bues mest.

Nesten alt som har skjedd de siste månedene, har rammet United før.

Gamle kjenninger

En av dem er tendensen til å kjøpe spillere treneren har kjennskap til fra tidligere jobber. I 2013 hentet David Moyes sin trofaste soldat Marouane Fellaini, og senere fikk José Mourinho en rekke gamle kjenninger.

I sommer har det samme skjedd. United har hentet stopperen Lisandro Martínez, som spilte for Ten Hag i Ajax; Christian Eriksen, som før spilte i Ajax; og Tyrell Malacia, som kom fra Feyenoord, en av Ajax sine rivaler.

Nå jakter de Frenkie de Jong, som spilte under Ten Hag i Ajax.

De skal også ha forhørt seg om Antony, en ving fra … Ajax.

Det er greit å hente slike navn så sant de leverer, men fra utsiden er det merkelig at en klubb med Uniteds ressurser ikke kan hoste opp andre alternativer enn de Ten Hag vet om selv. En klubb som Liverpool har analytikere og speidere i alle verdens hjørner som jobber sammen for å gi hovedtreneren flere valg.

I United skulle man tro at Ten Hag scroller nedover kontaktlisten og ringer dem som er ledige.

Sommerens såpeopera

Så har vi sagaen om stjernen United sliter med å ro i land.

Nye spillere skal helst på plass i juni, så de får etablert seg privat og sportslig. Omtrent hver gang United henter et stort navn, skjer det i august. Det var slik med Paul Pogba, og ikke minst Harry Maguire etter en lang såpeopera.

I 2020 brukte United hele sommeren på å jakte Jadon Sancho, uten hell. Han kom først i fjor.

ETTERTRAKTET: Ten Hag ønsker å signere sin tidligere elev Frankie de Jong. Foto: Sam Navarro / Reuters

Denne sommeren har det handlet om De Jong. Han er playmakeren Ten Hag må ha; geniet som skal gi United ballfordeleren de har savnet i mange år.

Men De Jong er i strid med Barcelona, som skylder ham rundt 200 millioner kroner i lønn, og Chelsea skal også ønske seg De Jong. Det hele er et rot som kanskje ikke blir avklart før fristen løper ut 1. september.

Enn så lenge har Ten Hag kun Fred og Scott McTominay – «McFred» – en duo som er utskjelt, men som United faller tilbake på igjen og igjen.

Stjernen som vil bort

Det tar ikke bare tid for United å få spillere inn. Det tar også tid å få dem ut.

Alt for ofte har en stjerne ønsket seg bort fra Old Trafford og skapt uro på sommeren. Lenge blåste det rundt Paul Pogba, takket være rykter og kommentarer fra agenten Mino Raiola. I 2019 sa Pogba rett ut at han ville vekk.

Likevel ble han i tre år til, før han dro gratis i sommer.

Nå er det Cristiano Ronaldo som vil ut. Spissen var borte fra sesongoppkjøringen i Asia, mens agenten Jorge Mendes tilbød ham til en rekke klubber – uten napp.

BENKET: Cristiano Ronaldo startet sesongens første kamp på sidelinjen. Foto: Dave Thompson / AP

Uten en skikkelig sesongoppkjøring startet Ronaldo på benken mot Brighton. United vet fortsatt ikke hva de skal gjøre med ham, og situasjonen vil spre usikkerhet så lenge den ikke er avklart.

Hvem har United gått til for å løse problemet? Sir Alex Ferguson.

Det nostalgiske trekket

Den legendariske 80-åringen ble ansatt som rådgiver i juli etter at ryktene om Ronaldos misnøye kom ut. Også da Ronaldo ble hentet i fjor, var Ferguson involvert.

TILBAKE: Sir Alex Ferguson har mange år bak seg i United. Nå er han tilbake i en ny rolle. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Blant store lag er det kun United som holder så fast på sin egen fortid.

Også signeringen av Ronaldo handlet mer om nostalgi enn rasjonell lagbygging. Nå som han vil ut, og Anthony Martial er skadet, trenger United en spiss.

De kan gå for en nødløsning. Også dette har vi sett før.

Nødspissen

Navnet denne gangen er Marco Arnautović, den 33-årige spissen fra Bologna, som The Athletic hevder at United ønsker. De fleste trodde han var ferdig i England da han dro til kinesiske Shanghai Port i 2019.

Men United ser ut til å like gamle spisser som har spilt i Kina.

Husk bare tilbake til januar 2020, da United hadde Marcus Rashford skadet. Da, under Solskjær, lånte de Odion Ighalo fra kinesiske Shanghai Shenhua. Ighalo var 30 år og etter alt å dømme ferdig i England, men United hentet ham tilbake.

Sommeren etter signerte United 33-årige Edinson Cavani så sent som i oktober. Av de siste fem etablerte spissene United har hentet, har fire vært 30 år eller eldre.

Arnautović er også en gammel kjenning. Han scoret 12 ligamål for FC Twente i 2008/09, da under Steve McClaren, med Ten Hag som assistent.

Kan han slå til? Kanskje. Men der hvor Liverpool og Manchester City sikret seg sine spisser i midten av juni, er United fortsatt preget av hast og desperasjon. Arnautović er ikke en signering en godt drevet klubb skal vurdere.

Faktisk oppsummerer interessen i Arnautović alt som er galt med United.

Med andre ord er alt som før. Det er synd på Ten Hag, som sies å ha gjort godt arbeid på treningsfeltet, og som var ment å innføre en ny epoke.

Nå kan United gå inn i en sesong som de allerede har opplevd før.