Disse vintersportsutøverne får du ikke se neste sesong

Med VM i både alpint, skiskyting og nordiske grener i friskt minne er det mange utøvere som allerede har varslet at dette ble deres siste sesong.

Det amerikanske langrennslandslaget mister tre av sine veteraner, men også flere norske utøvere takker for seg.

Langrenn:

Mari Eide (31), Norge:

Mari Eide offentliggjorde det like greit i NRKs direktesendte VM-studio at hun hadde bestemt seg for å legge opp.

– Nå har jeg bestemt meg. Nå er jeg helt ferdig, sa Eide på direkten i NRKs VM-studio 25. februar.

Eide debuterte i verdenscupen i Holmenkollen i 2010, og i desember 2011 vant hun lagsprint i verdenscupen sammen med Maiken Caspersen Falla.

De fleste husker nok likevel best de rørende scenene da hun tok bronse på sprinten i VM i Seefeld etter å ha mistet sin storesøster Ida Eide i 2018. Eide falt om under et mosjonsløp med hjertestans, og dødsfallet til den tidligere langrennsløperen gjorde et sterkt inntrykk på tidligere lagkamerater på langrennslandslaget.

Mari Eide setter punktum etter 11 år i verdenscupen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Sadie Maubet Bjornsen (31), USA:

En av de amerikanske langrennsveteranene, Sadie Maubet Bjornsen, valgte også å legge opp denne sesongen. 30 km under VM i Oberstdorf ble hennes siste langrenn.

Tolv pallplasseringer i verdenscupen og en VM-bronse i lagsprint fra 2017 sammen med Jessica Diggins er kortversjonen av CV-en til 31-åringen. Hennes første internasjonale konkurranse var junior-VM i 2006.

Hun er søster til langrennsløper Erik Bjornsen, som la opp nylig.

– Jeg og Erik har alltid gjort dette sammen. Det føles ikke riktig å fortsette uten ham, sier hun til Expressen.

Amerikanske Sadie Maubet Bjornsen la opp etter VM i Oberstdorf. Foto: Matthias Schrader / AP

Sophie Caldwell Hamilton (30), USA:

En annen av de amerikanske sprintveteranene, Sophie Caldwell Hamilton, legger også opp etter VM. Hun har flere pallplasseringer og to førsteplasser i verdenscupen å se tilbake på.

Da hun vant sin første verdenscupseier i 2016, var det kun Kikkan Randall som kunne vise til en seier i verdenscupen av de amerikanske kvinnene.

– Jeg følte meg klar til å gå videre til neste ting, sier hun i et intervju med lokalavisen Bennington Banner.

– Jeg ønsket å stoppe mens jeg fremdeles elsker sporten, og mens ting fremdeles går ganske bra. Jeg vil at minnene skal være positive, forteller Sophie Caldwell Hamilton, som er gift med langrennsløperen Simi Hamilton.

Amerikanske Sophie Caldwell Hamilton legger også opp etter VM. Foto: Joe Klamar / AFP

Simi Hamilton (33), USA:

Simi Hamilton legger opp sammen med kona Sophie Caldwell Hamilton. Dermed forsvinner tre utøvere fra det amerikanske landslaget etter denne sesongen.

Hamilton er også en av veteranene på laget, han har deltatt i verdenscupen siden 2010. Etter hvert er det blitt deltagelse i tre OL og seks VM på Hamilton.

Skiskyting:

Lars Helge Birkeland (33), Norge:

I februar var det også klart at en av veteranene i norsk skiskyting ga seg. 4. februar bekreftet Lars Helge Birkeland på Facebook at han ikke gikk på flere sesonger.

– Det har vært en vidunderlig, krevende og altoppslukende berg og dalbane reise, som startet for snart 24 år siden. De siste 14 årene har jeg satset fulltid som profesjonell utøver. Jeg har aldri hatt noen plan B, men lagt hele sjela mi i idretten disse årene, skrev han.

Birkeland kan se tilbake på to medaljer med stafettlaget. Et OL-sølv i vinter-OL 2018 i Pyeongchang og VM-gull fra VM 2019 i Östersund.

Lars Helge Birkeland gir seg etter en lang og innholdsrik karriere. Foto: Berit Roald / Kari Løberg Skår

Simon Schempp (32), Tyskland:

Etter to mislykkede sesonger forsøkte Simon Schempp å komme i form igjen til denne sesongen, men han lyktes ikke. Hans siste renn i verdenscup ble jaktstarten i Oberhof 9. januar i år.

Den tyske skiskytteren la opp med umiddelbar virkning, meldte han på sin Instagram-konto.

Schempp vant 12 verdenscupseiere i sin karriere, deriblant VM-gull på fellesstart i Hochfilzen i 2017. Han vant til sammen 8 VM-medaljer og 3 OL-medaljer.

En av de store profilene i internasjonal skiskyting, Simon Schempp, legger opp. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Arnd Peiffer (33), Tyskland:

Tyskeren har bestemt seg for å legge opp etter hele 13 sesonger i verdenscupsirkuset. Han kunngjorde beslutningen via sin Facebook-konto denne uken.

Peiffer var i verdenstoppen helt til det siste, og han kan se tilbake på en karriere med tre OL-medaljer, 17 VM-medaljer og 11 enkeltseirer i verdenscupen.

– Som dere sikkert kan forestille dere, har dette ikke vært en enkel beslutning å ta etter så lang tid. Men for meg har det lenge vært klart at det ideelle tidspunktet å gi seg på, er etter denne sesongen, skriver Peiffer.

Arnd Peiffer på plass i Holmenkollen. Nå legger han opp. Foto: NRK

Thekla Brun-Lie (28), Norge:

Før årets sesong begynte, offentliggjorde også Thekla Brun-Lie på Instagram at hun la opp som skiskytter. Brun-Lie var en del av skiskytterlandslaget sesongen 2019-20.

27-åringen tok EM-gull på singel blandet stafett i Ridnaun i 2018. I 2012 ble hun også europamester i ordinær blandet stafett.

Brun-Lie har også tre gull fra junior-VM. I Nove Mesto i 2011 ble hun juniorverdensmester individuelt.

Alpint:

Ted Ligety (36), USA:

Storslalåmspesialist og vinner av to OL-gull og fem VM-gull, Ted Ligety, hadde håpet å takke for seg under VM i Cortina d'Ampezzo.

Men ryggen spilte ikke på lag med 36-åringen, og på sin Instagram-konto kunne han derfor offentliggjøre at karrieren nå var over.

– Jeg gledet meg til å kjøre en siste gang og deretter legge opp på mine egne premisser. Å grave dypt, hive meg nedover og se hva som er mulig. Kanskje trylle fram noe «vintage Ligety». Men det skulle ikke bli slik, skrev han blant annet.

Ligety var først og fremst kjent som en virtuos i storslalåm og etter at han debuterte i verdenscupen i 2003, vant han storslalåmcupen sammenlagt i følgende sesonger: 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2012/13 og 2013/14.

Storslalåmspesialist og vinner av to OL-gull og fem VM-gull, Ted Ligety. Foto: FRANCIS BOMPARD / Afp

Jean-Baptiste Grange (36), Frankrike:

En annen verdensmester, Jean-Baptiste Grange, forlater også alpinsirkuset etter denne sesongen etter å ha konkurrert i verdenscupen helt siden 2004.

– Etter 17 år i verdenscupen, er det på tide for meg å avslutte dette vakre kapittelet i livet mitt og henge fra meg skiene, kommenterte han i et innlegg på sosiale medier.

Grange har deltatt i 195 verdenscuprenn og han har vunnet ni av dem (åtte slalåmrenn og et renn i kombinasjonen).

Franskmannen ble også verdensmester i slalåm under VM 2011 i Garmisch-Partenkirchen. Han gjentok bedriften i Beaver Creek i 2015. Han har også en bronse fra Åre i 2007.

Franske Jean-Baptiste Grange ble verdensmester i slalåm to ganger. Foto: Jean-pierre Clatot / AFP

Hannes Reichelt (40), Østerrike:

40-åringen har 20 sesonger bak seg i verdenscupsirkuset. Han toppet karrieren med VM-gull i super-G for seks år siden. Han vant 13 verdenscuprenn, blant dem utforrennet i Kitzbühel, og hadde til sammen 44 pallplasseringer i verdenscupen.

Reichelt kom gang på gang tilbake etter alvorlige skader og fortsatte å vinne renn. Det gjaldt både korsbåndskader og omfattende ryggproblemer, men etter kneskaden han pådro seg i desember 2019 greide han ikke å ta seg tilbake til ypperste nivå

– Etter 20 år følte jeg at tiden var inne til å ta farvel. Jeg slet stadig mer med å kjøre på grensen. For meg er det alt eller intet, sier Reichelt.

Maren Skjøld (27), Norge:

Hun offentliggjorde det riktignok før årets sesong, men vi tar det med likevel. 3. juni fortalte alpinist Maren Skjøld på Instagram at hun ikke satset på en ny sesong.

– Alpint har vært en del vært en del av livet mitt siden jeg var fem år gammel. Det har vært en velsignelse og et privilegium å ha vært en del av sporten i så mange år, skriver hun.

Alpinist Maren Skjøld har en bronse fra lagkonkurransen i parallellslalåm i OL. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Skjøld debuterte i verdenscupen i januar 2016 og har blant annet bronse fra lagkonkurransen i parallellslalåm i OL i Pyeongchang, men fikk ikke plass på landslaget før denne sesongen.

Hennes beste plassering i verdenscupen var en 4.-plass i parallellslalåm.

Skøyter:

Ida Njåtun (30), Norge:

Etter ti år som toppidrettsutøver legger Ida Njåtun skøytene på hylla. Det var VG som meldte dette først 3. mars.

Njåtun har en haug med NM-titler, men det er vel liten tvil om at det sportslige høydepunktet kom i allround-VM i Calgary i 2015 da hun sikret en bronsemedalje sammenlagt etter seier på 1500 meter.

Hun har også en 2.-plass på 1500 meter fra et verdenscupstevne i Berlin i 2010.

– Selvfølgelig har jeg tenkt over at det er under ett år igjen til OL. Men jeg har deltatt i to. Skulle jeg satset på ett til, måtte det ha vært for at jeg skulle hevde meg i det. Jeg tror ikke det er mulig uten å ha den indre «driven» hver dag, sier Ida Njåtun til VG.

Ida Njåtun tok en bronsemedalje i allround-VM i 2015. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Snowboard:

Silje Norendal (27), Norge:

13. desember kunne NRK fortelle at en av Norges store snøbrettprofiler, Silje Norendal, legger opp.

– Jeg er gravid og klar for å starte et nytt kapittel utenfor toppidretten, fortalte Norendal, som har vært plaget av skader den siste tiden.

Da hun som 17-åring tok sølv i European X Games, ble hun beskrevet som verdens beste på sin alder av landslagssjefen Thomas Harstad.

Det hadde han nok rett i. Etter hvert ble det fire gull i X Games, tre i slopestyle og ett i big air på snøbrettkjøreren. Hun var bare 21 år gammel da hun vant sitt første X Games-gull.

Hun deltok også i OL to ganger, men kom seg ikke på pallen der.

