Elyounoussi reddet Southampton i FA-cupdrama

Mohamed Elyounoussi kom inn fra benken og scoret i ekstraomgangene da Southampton sikret seg plass i 4. runde av FA-cupen med 3-2 over Swansea.

Den norske landslagsprofilen startet kampen på benken, men ble sendt på banen med et snaut kvarter igjen av ordinær tid. Da hadde akkurat Swansea utlignet til 1-1.

Southampton fikk en kjempestart på kampen da Nathan Redmond sendte laget i ledelsen allerede etter åtte minutters spill. Halvtimen ut i kampen stilnet imidlertid jubelen da Yan Valery fikk rødt kort.

Med ti mann på banen mot Swanseas elleve ble det en kamp for å holde på ledelsen for gjestene. 13 minutter før slutt måtte Southampton-gi tapt.

Dermed gikk kampen til ekstraomganger, der Swansea scoret først i form av et selvmål. Så var det Elyounoussis tur til å innta hovedrollen. Nordmannen lot seg ikke be to ganger da han fikk sjansen til å avslutte fra kloss hold.

Scoringen var østfoldingens sjette for klubblaget denne sesongen.

Seks minutter etter Elyounoussis utligning ble Shane Long matchvinner og sørget for at Southampton lettet kunne juble for plass i 4. runde. (NTB)