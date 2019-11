Disse treningstallene gjorde Skistad-treneren bekymret: – Jeg kan jo nesten ikke ha trent i fjor

– Jeg vet jeg aldri har vært bedre enn jeg er nå, sier 20-åringen fra Konnerud – full av selvtillit inn i en ny sesong – til NRK.

– Bekymret

Sist sesong var hun et ordentlig friskt pust i en norsk sprintgjeng som periodevis var blottet for gode resultater.

Da våren kom ble hun flyttet opp et nivå. Siden april har hun vært en del av Skiforbundets U23-satsing på damene. «Bedre kapasitet», nevnes som en av effektene av lagbyttet, og hun svarer deretter «en god del», på NRKs spørsmål om hvor mye hun har økt treningsmengden.

– I fjor lå jeg på like under 600 timer. Torstein (rekruttlandslagstrener, journ.anm.) ble veldig overrasket over hvor lite jeg hadde trent de siste to årene, røper Skistad smilende – og blir deretter litt mer alvorlig.

– Han ble bekymret.

TRENTE MED ELITEN: Kristine Stavås Skistad, her sammen med Heidi Weng, på samling med damer elite. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– Likte ikke utviklingen

Hun tar deretter opp telefonen for å sjekke en elektronisk treningsdagbok. NRK får lov til å fotografere timetallet for trening sist sesong. Totalen viser 582 timer.

– Jeg kan jo nesten ikke ha trent i fjor. Hadde én økt om dagen. Og ikke så lange økter, sier hun og ler litt av det hele.

Grunnen til bekymringen handlet rett og slett om at Stavås Skistad sist sesong hadde trent mindre enn da hun var enda yngre junior, forteller trener Torstein Drivenes.

– Jeg likte ikke utviklingen, sier han.

Han ønsket å snu situasjonen, bygge en bredere «grunnmur» slik at de kunne klare å heve henne til et nytt nivå.

– Det er avgjørende for å få stabilitet i en lang verdenscupsesong. Det handlet om det og så må man opp på et høyere antall treningstimer hvis man har forhåpninger om å forbedre utholdenheten, noe som er hennes hemsko, forklarer han.

REKRUTT-TRENER: Torstein Drivenes. Foto: Norges Skiforbund

– Kan vinne eller ryke rett ut i kvartfinalen

For inn i denne sesongen er situasjonen snudd på hodet. Ifølge Stavås Skistad kommer hun til å trene opp mot 200 timer (!) mer. Fredag venter første test på om endringen har gjort henne bedre. Hun innrømmer at hun er spent.

For da stiller hun på startstreken mot de beste norske sprinterne her til lands.

– Jeg forventer en god prestasjon. Men hun mistet litt trening i sommer, så vi er fortsatt i en fase med trening. Vi ønsker å holde det trykket utover sesongen, sier trener Drivenes.

– Men vet aldri med henne. Hun kan vinne eller ryke rett ut i kvartfinalen. Det er det som er spennende med Kristine. Har hun dagen har hun vanvittig toppkapasitet. Men det er ikke alltid hun har dagen. Det er alltid spennende med sånne løpere, sier damelandslagets assistent, Geir-Endre Rogn.