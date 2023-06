Disse skal sykle Tour de France for Uno-X

Gerrard takker nei til trenertilbud fra Saudi-Arabia

Steven Gerrard sier at han har bestemt seg for å takke nei til et tilbud om å bli trener i Saudi-Arabia, melder Reuters.

Til den britiske kanalen Channel 4 forteller han besøkte Saudi-Arabia for å undersøke et tilbud.

– Jeg har vurdert det de siste dagene, men som det ser ut nå, vil jeg ikke akseptere det tilbudet, forteller Gerrard.

Liverpool-legenden har vært arbeidsledig siden han fikk sparken av Aston Villa høsten i fjor.