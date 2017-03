Disse skal gå herrestafetten for Norge

Norge har prøvd i det lengste å holde kortene tett til brystet, men har nå måttet levere inn og offentliggjøre laget som skal gå herrestafetten for Norge.

Etappefordelingen blir slik: Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn-Hågen Krogh.

– Dette er nok det sterkeste laget for øyeblikket. Lagoppstillingen er som forventet, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Håper å unngå spurt

Russiske Sergej Ustjugov (i midten) har vist fryktinngytende form i VM og kan bli en skummel mann å møte på stafetten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Krogh mesterskapsdebuterer som ankermann for Norge i Petter Northugs formsvikt-fravær. Krogh har allerede imponert i VM da han tok bronse på tremila med skibytte.

– Jeg vet at Finn-Hågen er en av de aller skarpeste i verden på avslutning. Så han skal de få bryne seg skikkelig på om det er noen som klarer å henge på, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland rett etter at han har presentert laget foran pressekorpset i Lahti.

For egentlig har Hetland et håp om at det norske folk skal slippe å se denne eksplosive avslutningen under morgendagens stafett.

– Nøkkelen for å vinne blir å komme seg først inn på stadion. Vi så på dameløpet at det ble avgjort før den tid. Vi har som mål å skrelle av oss ett og ett lag, for å så forhåpentligvis slippe en spurt.

– Målet må være å unngå en spurt med Sergej Ustjugov, men når det kommer til det er Krogh vår beste mann, slår Aukland fast.

Hemmelighold

Den norske landslagsledelsen har nok hatt enda vanskeligere uttak tidligere. Northug er ikke i god nok form og Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo har reist hjem til Norge.

Likevel har de ventet helt til siste sekund med å offentliggjøre hvem som skal gå stafetten – muligens i et forsøk på å ikke gi konkurrentene noen fordeler overhodet.

Skiforbundet avlyste alle de tre pressekonferansene før stafettene i langrenn (kvinner og herrer), samt før teamsprinten i kombinert.

– Folk kan gruble

På disse pressekonferansene skulle i utgangspunktet stafettløperne stille og møte pressen dagen før stafettene, men slik ble det altså ikke.

Landslagstrener Tor Arne Hetland bare smiler når han blir spurt hvorfor stafettlagene er så hemmelige.

– Det er ikke så hemmelighetsfullt, men mange kan få lov til å gruble. Så har vi en klar plan på hvordan vi skal løse det, sier han.