Disse rytterne kan avgjøre Kristoffs fremtid

Katusja-Alpecin-rytteren har lenge vært åpen om at han vurderer en rekke tilbud fra andre lag.

30-åringens neste kontrakt blir fort hans siste mulighet med så sterke forhandlingskort.

Det står heller ikke på alternativene. Quick-Steps sportsdirektør Brian Holm har bekreftet et tilbud til nordmannen, men Kristoff venter fortsatt på «det riktige tilbudet».

Avventer bevegelser

Hva som er riktig, avhenger blant annet av hvem andre som drar og blir.

– Det står litt på andre ryttere også. Aru (Astana) og Kittel (Quick-Step) har ikke skrevet under, heller. Da vet jeg bedre hvor jeg havner, sier Kristoff til NRK.

NYTT LAG? Alexander Kristoff vil snart avgjøre fremtiden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Spurteren er klar på at det viktigste med valget er at han blir satset på.

– Jeg må føle at jeg har en fremtid på en måte. At laget satser på meg. At jeg kan få gode resultater i både klassikere og spurter. Det går på sportslig suksess og at det økonomiske er riktig, sier Kristoff.

30-åringen har allerede uttalt at han regner med å gå ned fra årslønnen på rundt 17 millioner kroner i Katusja-Alpecin.

Den sportslige suksessen avhenger åpenbart av laget. Kittel vil være foran i spurtkøen, mens laget samtidig må ha gode hjelperyttere.

Utelukker ingen

En av Kristoffs beste hjelperyttere, Michael Mørkøv, blir også koblet til Quick-Step.

– Det er mange som er interessert i ham. Han har gjort en god jobb for meg, så det er godt å se. Men jeg ser ikke helt for meg at jeg går til Quick-Step, sier Kristoff.

Rytteren ønsker imidlertid ikke å utelukke noen lag på nåværende tidspunkt.

– Astana er ikke utelukket. Det er ikke Quick-Step eller Katusja, heller, sier 30-åringen.

– Når bestemmer du deg?

– Det vet jeg ikke. Hvis det riktige tilbudet kommer, kunne jeg bestemt meg i dag, sier Kristoff.

– Ikke dumt å ha is i magen

NRKs sykkelkommentator, Ole Kristian Stoltenberg, tror det er lurt av Kristoff å vente med å bestemme seg.

– Det er ikke dumt å ha is i magen, og se hvor Kittel går først. Alexander er en stor stjerne i feltet, så han kommer til å ende opp i et bra lag uansett.

Stoltenberg er derimot usikker på om Quick-Step Floors er rett lag for 30-åringen.

– Selv om Kittel skulle forsvinne har de en svært lovende spurter i Fernando Gaviria. Han herjet i Italia i år, så det er ikke nødvendigvis Kristoff som vil være først i spurtkøen. I Astana får han sjansen til å kjøre de rittene han vil. De kjører derimot ofte for sammendraget, så han vil få lite hjelp i spurtene. Det er et vanskelig valg, sier han.