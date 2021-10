Disse møter Norge i EM

Der ble det klart at Norge møter England, Østerrike og Nord-Irland.

De norske jentene var seedet i gruppe to og unngikk med det en potensiell naboduell med Sverige. I stedet blir det storkamp mot England i Brighton 11. juli.

Christian Nilssen kommenterte trekninga for NRK og mener Norge bør ha gode muligheter til å komme seg videre fra gruppespillet neste sommer.

– Det var en bra trekning for Norge. Vi møter England i Brighton og bør ha gode muligheter for å gå videre, analyserte Nilssen umiddelbart etter trekningen.

Norge møter Nord-Irland 7. juli, England 11. juli og Østerrike 15. juli. De to beste i hver gruppe går videre til kvartfinale og møter der lag fra gruppa med Tyskland, Danmark, Spania og Finland.

Store forventninger

Mesterskapet ble utsatt med ett år for å unngå kollisjon med herrenes EM-sluttspillet og det utsatte Tokyo-OL. Dermed blir kvinnenes EM arrangert fra 6. til 31. juli neste år.

Det er knyttet store forventninger til mesterskapet i England. Maren Mjelde og Guro Reitens lagkamerat i Chelsea, svenske Magdalena Eriksson har tidligere ment at mesterskapet vil overgå de foregående mesterskapene.

– Jeg har jo fått oppleve hvor bra England er på å arrangere ulike kamper, hvordan de «hyper» opp kampene. Om de kan jobbe like hardt for EM som de har gjort for oss i ligaen, har det alle muligheter for å bli det absolutt største mesterskapet hittil på damesiden, sa Eriksson etter at Sverige og Norge hadde sikret sluttspillplassen i oktober i fjor.

Norge slo tirsdag Belgia 4–0 og klatret til topps i VM-kvalifiseringsgruppa. EM-kvalifiseringen ble fullført for ett år siden der Norge vant gruppen.