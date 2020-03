Disse konfliktene kan oppstå i fotballverdenen

Det var den eneste løsningen som ga mening.

Tirsdag bekreftet UEFA at EM flyttes til sommeren neste år. Det gir dem tid til å arrangere turneringen på trygt vis – forhåpentligvis – og begrense de økonomiske tapene.

I tillegg åpner det en liten mulighet for at ligaene og klubbturneringene kan fullføres i sommer. Måler er nå at alle skal være ferdige innen 30. juni.

Å spille EM i år ville vært uforsvarlig. Turneringen skal holdes i tolv byer, og den originale startdatoen var 12. juni – i Roma. At det skal være trygt å sende spillere og fans i fly rundt i Europa allerede da, virker usannsynlig.

Men utsettelsen av EM skaper på nye utfordringer. Andre turneringer som var ment å bli spilt neste sommer, må nå flyttes.

Og mens ligaene og klubbturneringene kan bli fullført i sommer, er det høyst usikkert om det blir tid nok.

UEFA vs. FIFA

Om ikke annet har UEFA unngått å avlyse mesterskapet, noe som ville vært en økonomisk katastrofe både for dem og mange fotballforbund.

UEFA forventer en inntekt på 20 milliarder kroner fra EM. Etter EM i 2016 delte UEFA ut 6,8 milliarder til sine 55 medlemsforbund, pluss 301 millioner til forbundene som deltok, ifølge avisen The Times.

MEKTIG: UEFA-president Aleksander Čeferin. Foto: Yves Herman / Reuters

EM vil nok bli lønnsomt når det endelig kommer i gang. Men nå vil det krasje med andre viktige turneringer.

Sommeren 2021 skal by på EM for kvinner, sluttspill i UEFA Nations League og FIFAs nye VM for klubblag, hvor 24 lag skal spille i Kina fra 17. juni til 4. juli. UEFA har kontroll på egne turneringer og kan flytte dem. En større utfordring er VM for klubblag.

FIFAs president Gianni Infantino har utvidet turneringen for å utnytte populariteten til de europeiske topplagene. Åtte av dem vil delta og drive opp interessen – og ikke minst inntektene.

UEFAs president Aleksander Čeferin har kritisert turneringen, som minner om den type «superliga» som UEFA selv kjemper mot. Čeferin og Infantino vil nå måtte forhandle om hvorvidt FIFAs turnering skal flyttes.

Innen det må UEFA finne ut hva de skal gjøre med sine egne klubbturneringer.

Optimistisk finaledato

Med EM utsatt håper UEFA at mesterligaen og Europaligaen nå kan fullføres i sommer, slik at sesongen 2020/21 kan starte som normalt.

Men den planen er avhengig av at koronaviruset er bekjempet innen et par måneder. Ingen vet ennå hvor lenge det vil ta.

UEFA skal ha vurdert alternativer. Ett skal være å spille kvartfinalene og semifinalene over én kamp, slik at turneringen kan fullføres raskere. Et annet skal være å holde semifinalene og finalene i løpet av fire dager i Istanbul og Gdánsk, de to byene som er ment å arrangere finalene.

Igjen vil alt komme an på spredningen av viruset. Om krisen varer til juni og juli, må både UEFA og ligaene velge mellom alternativer som alle medfører nye utfordringer.

Disse alternativene er spesielt kontroversielle for ligaene.

Lag kan gå til retten

I UEFAs klubbturneringer er mange lag i samme båt. Ingen av dem kan hevde at de fortjener å ta tittelen om de er et av mange lag som er i kvartfinalene.

Men i ligaene har mange lag gunstige posisjoner, og vil ikke gi dem opp uten kamp.

Et av alternativene for ligaene er å avlyse hele sesongen og si at den ikke teller. I så fall kan lag gå til søksmål over de tapte inntektene dette vil medføre.

Ifølge The Times står lagene på de seks øverste plassene i Championship, altså nest øverste nivå i England, klare til å gå til retten om sesongen avlyses. De to øverste lagene i Championship går direkte til Premier League, mens de fire andre spiller om en tredje plass.

Opprykk til Premier League anslås å være verdt 2,5 milliarder kroner per klubb.

Ved en slik avgjørelse vil Premier League også få kraftig motstand fra Liverpool, som leder ligaen med 25 poengs margin og som i praksis er mestere.

Alternativt kan ligaene avslutte sesongen og si at tabellene er gjeldende som de står seg nå.

Men dette vil igjen føre til kontroverser.

NESTEN OVER MÅLSTREKEN: Liverpool og Jürgen Klopp mangler kun to seire for å kunne krones til Premier League-mestere. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Jevne tittelkamper

I England vil det være spørsmål om hvem som skal få billett til mesterligaen og Europaligaen. Lag som ligger på nedrykk nå, vil si at de hadde hatt en sjanse til å klare seg med såpass mange runder igjen å spille.

Dessuten er tittelkampene langt ifra avgjort. I Spania leder Barcelona med to poeng foran Real Madrid med 11 runder igjen. I Italia leder Juventus med ett poeng over Lazio med 12 runder igjen.

I Tyskland skiller syv poeng mellom de fire øverste lagene.

Hvordan kan noen av lagene som ligger bak teten, akseptere at lederne blir mestere? Reaksjonene vil være enorme.

Så kan det da være en mulighet å utsette ligaene til neste sesong?

Sesongen kan bli utsatt

Skal man tro uttalelsene fra de ulike presidentene, virker dette som det mest populære alternativet akkurat nå.

Lars-Christer Olsson, president for organisasjonen for ligaene i Europa, har sagt at ligaene er nødt til å fullføres. Javier Tebas, presidenten i La Liga, og Gabriele Gravina, presidenten for Det italienske fotballforbundet, har uttalt noe lignende.

Skulle sesongen fullføres på høsten, kan neste sesong kortes ned. Alle kan spille mot hverandre én gang, og så vil fotballkalenderen fortsette som før fra og med sommeren 2021.

Denne løsningen skaper imidlertid en ny floke: Spillerkontrakter.

Mange spillere har kontrakter med sine klubber som går ut 30. juni. Når disse går ut, vil de kunne bytte klubber fritt. Dermed vil lag miste spillere midt i sesongen. Det er 69 spillere i Premier League med kontrakter som går ut til sommeren.

Det er uklart hvordan dette vil bli løst. Altså finnes det ingen perfekte løsninger om sesongene ikke kan fullføres i tide. Organisasjonen som tok del i UEFAs møte i dag, krysser nok fingrene for at sesongen kan spilles ferdig i sommer.

Om det blir mulig, vil tiden vise. Omtrent det eneste som virker sikkert innen fotballen akkurat nå, er at ingen kan være sikre på noe som helst.