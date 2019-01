Disse klubbene er aktuelle for Zuccarello

Han er en av de aller største spillerne i New York Rangers, og derfor er det kanskje vanskelig å forstå hvorfor de vil kvitte seg med nordmannen.

Mye tyder på at Rangers tenker at ved å få vekk Zucca får de både frigjort lønn, samtidig som de får bedre unge spillere etter sesongen, og at de kan bygge for fremtiden.

Les mer om draft-systemet i faktaboks under.

NHL-draft Ekspandér faktaboks En årlig prosess der de 31 NHL-lagene systematisk velger spillere over syv runder.

Rekkefølgen på hvem som velger er basert på hvordan laget gjorde det foregående sesong. De som har vunnet minst får velge først, og får dermed de største talentene.

Spillerne må være mellom 18 og 21 år for å bli draftet.

Det er ingen automatikk i at spillerne går rett inn på laget om de blir draftet.

Lagene eier rettighetene til spillerne de har draftet i tre år. Hvis spilleren ikke har signert en kontrakt i løpet av tre år kan hvem som helst plukke han opp.

– Forsterker alle lag i NHL

Roy Kvatningen, som driver hockeynettstedet nitten.no og følger NHL tett, mener Zuccarello har kommet i en vanskelig situasjon.

– Rangers har bestemt seg for at klubben er best tjent med å skaffe seg yngre spillere. Jeg mener at Rangers har håndtert denne situasjonen dårlig, og at de har dummet seg ut. Zuccarello er en av lederne i laget, og har vært i klubben siden 2010. Han har alltid vært en lagspiller, sier han til NRK.

«Zucca» startet sesongen sterkt med ti poeng på de første tolv kampene. Deretter fikk han en lyskeskade. På sine 20 siste kamper har 31-åringen tatt åtte poeng.

Senest mot Rangers søndag, der han puttet to mål. I rivaloppgjøret med New York Islanders, 12. januar,ble han matchvinner.

– Han har ikke hatt den samme gnisten eller motivasjonen som tidligere. I tillegg har han spilt på et lag som har prestert dårlig, påpeker Kvatningen.

– Er Zuccarello ettertraktet blant noen andre klubber i NHL?

– Det bør være en hel del som burde være interessert. Zuccarello vil forsterke alle lag i NHL. Men hvor mye de er villige til å betale, er en annen sak, sier NHL-eksperten, og påpeker at nordmannen er på utgående kontrakt.

LEDERFIGUR: Roy Kvatningen mener Zuccarello er en lederfigur, som Rangers hadde tjent på å beholde. Foto: Håvard Hagen / NRK

Interesserte klubber

Nå når Zucca er på vei ut er det mange klubber som skal kunne passe for den lille playmakeren. Vi får Roy Kvatningen og Roy Ulvmoen, som driver hockey-podkasten «NHL-prat», til å opplyse om hvilke klubber han mest sannsynlig kan havne hos.

Roy Ulvmoen:

– Det er lag som går til sluttspill som vil hente han. Noe annet er utenkelig. Å signere Zucca er en korttidsløsning for å forsterke på kort sikt, sier Ulvmoen.

Nashville Predators: Kjemper i toppen i den vestlige divisjonen. Har ikke kjempebredde i laget på høyresiden. De har masse plass i lønnstaket, og godt med brikker de kan flytte bort. Da tenker jeg på draftvalg osv. som kan være interessant for Rangers.

Calgary Flames: De har en tynn høyreside. De leder Pacific divisjonen, og de kan være interessert. De er på markedet etter en høyreving, det sier i hvert fall ryktene.

Vegas Golden Knights: De kan være et alternativ. De trenger bedre bredde offensivt, og de må forsterke de to første rekkene. De trenger også en høyreving.

Roy Kvatningen:

– Det blir en av de klubbene som håper å vinne Stanley Cup denne sesongen. Så han kommer jo til et mye bedre lag enn New York Rangers, som er ganske dårlige nå, sier Kvatningen.

Colorado Avalanche: Har slitt litt den siste tiden, og har en veldig god førsterekke. Også trenger de hjelp til å få på plass en bedre andrerekke.

Dallas Stars: De er under et enormt press. Manageren kan miste jobben, treneren kan miste jobber, kanskje til og med daglig leder eller administrerende direktør. De har to superstjerner som har underprestert, og som kunne trengt en playmaker ved siden av seg. Så det virker logisk.

Nashville Predators: Det synes jeg klinger bra. Da er han sikret å virkelig ha en sjanse til å vinne Stanley Cup. Og om han hadde vunnet Stanley cup så får han pokalen i 24 timer selv, og kunne tatt den med til Oslo. Det hadde vært fantastisk gøy!

Riktig å kvitte seg med han?

Om Rangers gjør riktig i å kvitte seg med han er Ulvmoen og Kvatningen uenige om.

VISEKAPTEIN: Mats Zuccarello er en av mange visekapteiner i Rangers. Nå vil de bytte nordmannen bort. Foto: Abbie Parr / AFP

– Laget kommer ikke til å være bra på kanskje tre år. Han er jo 31 år, og om de hadde forlenget med han ville han vært 34 år når de skal være slagkraftige. Han kommer til å ha en relativt dyr kontrakt, så det gir ikke mening å ha han gående der. De får mye tilbake for han om de kvitter seg med han nå, sier Ulvmoen.

Kvatningen mener derimot at Rangers burde beholdt Zucca.

– Jeg synes det var helt riktig å signalisere at de skal begynne fra bunn igjen og bytte bort veteraner. Samtidig som trenger du noen veteraner som kan lære de unge spillerne hvordan det er å være profesjonell, og hvordan man skal trene, spise og jobbe. Jeg tror Zucca hadde vært den perfekte lederfiguren for unge spillere, sier Kvatningen.

Samtidig er Kvatningen klar på at den båten har forlatt havnen, og at han nå kommer til å forsvinne. Og de er begge to klare på at det for Zuccarellos egen del, vil være sunt å forlate et Rangers som har slitt i serien.

– Da jeg snakket med han sist, sa han rett ut at det kan kanskje gi han en gnist og en ny motivasjon. Det tror jeg definitivt stemmer. Han kommer til å bli en veldig god spiller for dem han ender opp hos, forteller Kvatningen.

–Jeg tror det. Han fremstår som en vinnerskalle og en vinnertype. Det kler han ikke å spille på et dårlig lag. Han er tilbakeholden med kommentarer, men i år har han fyrt bra. Han har nok godt av et skifte, sier Ulvmoen.

– Flere år igjen på toppnivå

Zucca har vært litt mer tydelig, både med seg selv og laget i media denne sesongen. Etter tapet for Vegas Golden Knights for fire dager siden møtte NRK nordmannen i USA, og da sa han følgende:

– Jeg har spilt «ræva», tenkt for mye og latt det gå utover spillet mitt, sier Mats Zuccarello.

– Det er tøffe tider nå. Det har vært tøft hele sesongen, egentlig.

I 2019 kommer han til å fylle 32 år. Til tross for at han ikke lenger er noe ungt talent har han mange år igjen på toppnivå. Det sier i hvert fall Kvatningen.

– Jeg tror han har fire-fem, seks år igjen på toppnivå. Han kom inn i NHL i 2010, da han var godt voksen. Det er en fysisk tøff liga, så det er forskjell på dem som kommer inn når de er 18 år. Å holde på i 20 år der er vanskelig, men å holde på i opp mot 15 kan gå fint.

– Jeg tror Zuccarello kommer til å være en toppspiller i mange år til, og i hvert fall forbi den neste kontrakten han signerer. Når han kommer til et nytt lag, som har troen på han og som ønsker å ha han der, så kommer han til å blomstre kraftig, oppsummerer Kvatningen om fremtiden.