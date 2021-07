Disse Kane-bildene skaper debatt: – En uting

Engelskmennenes påståtte kynisme er blitt diskutert mye siden de slo ut Danmark i EM-semifinalen onsdag.

Raheem Sterling skaffet straffesparket som til slutt sendte England videre, og flere har beskyldt City-spilleren for å gå for lett i bakken i den situasjonen.

Mannen som endte opp med å score etter det straffesparket, Harry Kane, fikk på sin side kritikk for å gå for lett i bakken gjennom hele kampen.

Harry Kane får kritikk for å falle for lett. Foto: Andy Rain / AFP

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er blant dem som har stusset over akkurat dette. Torp, som selv var profesjonell fotballspiller, synes det av og til kan bli i overkant kynisk spill med Kane.

– Det er en uting når han faller lett. Man ønsker rettferdig fotball og at man skal spille på like premisser. Man vil ikke ha spillere som skaper situasjoner og lurer dommerne, sier Torp.

Men han påpeker at Kane trolig skulle hatt straffespark tidligere i kampen, og at han var smart ved flere anledninger.

– Men Kane gjør kanskje slike ting litt for ofte i enkelte faser av spillet, sier NRK-eksperten.

– Helt feil

Torp mener at i flere situasjoner er det danskene som var klønete i duell med Kane og lager unødvendige frispark.

Tidligere Tottenham-keeper og fotballekspert hos TV 2, Erik Thorstvedt, mener Kane stort sett taktisk klok når det dukker opp situasjoner hvor han faller og skaffer England frispark.

Erik Thorstvedt støtter Kane. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / TV 2

– Han er smart – det er ingen tvil om det. Han er dessuten tilpasningsdyktig til alle roller han innehar, sier Thorstvedt til NRK.

– Synes du at Kane er verre når det gjelder kyniske manøvre enn andre spillere?

– Jeg har aldri tenkt over at han er en kynisk fotballspiller. Han blir også beskyldt for å få folk opp i ryggen og få dem til å tippe over. Men jeg synes ikke han er mer uærlig enn andre spillere, sier Thorstvedt og fortsetter:

– Det samme gjelder Sterling. Å beskylde ham for filming på straffesparket er helt feil, mener han.

Mange forbinder kanskje England historisk sett som et tøft og fysisk lag å møte.

Men Torp påpeker at lignende fordommer er på vei ut av fotballen.

– Det er ikke så svart-hvitt lenger. Det sitter ikke i kulturen på samme måte som før. Historien sier gjerne at England holder seg på beina og at de gir og tar mye, mens søramerikanere og spillere sør i Europa kaster seg lett. De forskjellene er mer og mer borte, sier Torp.

Carl-Erik Torp mener Kane noen ganger havner for lett i gresset. Foto: Julia Marie Naglestad

Det var andre som var enda strengere mot engelskmennenes spill.

– Folk går borti meg på kjøpesenteret hele tiden, men jeg har aldri gått i bakken av den grunn, sa tidligere fotballprofil og St. Pauli-trener Ewald Lienen om Englands spillere til DW Sports.

Forsvares av Carragher

Sterling og Kane var også et tema hos ekspertene hjemme i England. Jamie Carragher, tidligere Liverpool-profil, er blant dem som har forsvart de to stjernene.

Han mener at de engelske spillerne ikke var smarte nok tidligere.

– Ingen har jobbet mer for å endre den oppfatningen enn Harry Kane, som jeg har beskrevet som den smarteste spilleren i Premier League, skriver Carragher i en kommentar hos The Telegraph.

Det samme mener han om straffesparket som Sterling skaffet. Carragher har ingen problemer med det omdiskuterte straffesparket.

– Jeg mener at det ikke er juks, fordi han forårsaket panikk blant forsvarsspillerne da han driblet seg inn i feltet. De tok mannen mer enn ballen, uansett hvor ille det var, skriver den tidligere forsvarskjempen.

Søndag kveld spiller England finale mot Italia. Den kampen har avspark 21.00 og sendes på NRK 1.