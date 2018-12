Disse kan bli Norges nye idrettspresident

Den 10. desember gikk fristen for å melde inn kandidater til neste års presidentvalg ut for idrettskretser og særforbund. Nå begynner valgkomiteens jobb med å finne ut hvilke kandidater som er best egnet.

Allerede nå kan NRK offentliggjøre fire aktuelle kandidater.

Valgkomiteen har også mandat til å finne andre kandidater.

Her er listen over aktuelle kandidater. Etter det NRK kjenner til, er også flere kandidater nominert, uten at vi har fått navnene bekreftet.

Tom Tvedt (50)

Den sittende presidenten har sagt at han ønsker gjenvalg. Tvedt har vært president i NIF siden 2015, men har ved flere anledninger vært i hardt vær.

Tvedt har selv spilt håndball på landslaget og har en karriere som både ordfører i Randaberg og fylkesordfører i Rogaland.

Tvedt satt i idrettsstyret også forrige periode (2011-2015), men ble i 2015 enstemmig valgt som Norges nye idrettspresident. Han er glad for at det kommer flere kandidater på banen.

– Jeg syns det bare er positivt. Vi er en stor organisasjon. At det er mange som ønsker å bidra i fremtiden, det må bare være bra. Det hadde vært vanskeligere og verre om ingen ønsket å bidra.Jeg har sagt at jeg stiller meg til disposisjon for norsk idrett. Så er det opp til valgkomiteen å finne ut hva som er best for norsk idrett videre, sier Tvedt til NRK.

Sven Mollekleiv (63)

Mollekleiv er født i Bergen, men oppvokst i Oslo. Han var først ute med å stille seg til rådighet dersom idretten ønsket å ha han som president. Flere idrettskretser har nominert Mollekleiv.

Han har vært både generalsekretær og president i Norges Røde kors, men har også en rekke andre verv bak seg.

Sven Mollekleiv har en rekke verv bak seg, både i og utenfor idretten. Foto: NRK

Han har utdannelse fra idrettshøgskolen i Oslo, vært informasjonssjef i NIF og hatt roller i både Norges Fotballforbund og Vålerenga. I dag jobber han som direktør i et internasjonalt transportfirma.

– Jeg er glad for at det er flere kandidater og at den demokratiske prosessen fungerer i Norges Idrettsforbund. Nå er det opp til valgkomiteen å gjøre sin jobb, sier Mollekleiv til NRK.

Eirik Sørdahl (55)

Sørdahl er i dag president i Norges Volleyballforbund. Det var de som nominerte han til presidentvervet i NIF.

– Jeg tror det er viktig at idretten har flere kandidater å velge mellom når de skal velge noen til et så viktig verv for de neste fire årene. Min prosess blir at jeg stort sett kommer til å sitte stille i båten og vente på at valgkomiteen kontakter meg. Jeg kommer ikke til å starte en stor valgkamp eller bruke mye energi på dette, sier Sørdahl.

President i Norges Volleyballforbund, Eirik Sørdahl. Foto: Norges Volleyballforbund

Han har lang fartstid innen idretten. Han har styreerfaring fra både idrett og næringsliv. I 2016 ble han valgt som ny volleyballpresident. En av hans første oppgaver var blant annet å snu en negativ økonomisk utvikling.

– Vi har vært gjennom en tøff økonomisk operasjon og en snuoperasjon organisatorisk. Der har vi jobbet med å optimalisere hvordan volleyballforbundet skal drive over tid. Vi ønsker å få mest mulig aktivitet for de ressursene vi har, og minst mulig administrasjon. Jeg har ledet an i den prosessen og vi har kommet godt på vei i vår moderniseringsprosess, sier Sørdahl til NRK.

Berit Kjøll (63)

Etter det NRK erfarer er også Berit Kjøll nominert av et stort særforbund til presidentvervet.

Kjøll har en solid CV som leder i en rekke bedrifter. Kilroy Travel, Tusenfryd, Flytoget, Steen & Strøm og Telenor. I dag jobber hun som direktør i telekomleverandørselskapet Huawei. Hun har også erfaring fra styret i Norges rytterforbund.

Berit Kjøll gikk av som styreleder i Den norske turistforeningen tidligere i år. Nå er hun aktuell som ny idrettspresident.

De siste årene har Kjøll vært styreleder i Den norske turistforeningen. Hun har også vært i styret i DNB, SAS, Hurtigruten og Oslo Universitetssykehus.

Til tross for sin meget imponerende CV, har hun begrenset med erfaring fra idretten.

NB! Dette er listen over personer som NRK kjenner til. Det kan være flere kandidater som er nominert. Valgkomiteen har også myndighet til å snakke med andre kandidater dersom de ønsker det.