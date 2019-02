Disse går skiskytter-VM

Kowalczyk åpner for 10 km

Justyna Kowalczyk har allerede sagt at hun skal gjøre mesterskapscomeback med stafett og lagsprint i Seefeld. Nå sier hun at også 10 km kan være aktuelt, og hun håper å bite fra seg. – Dette er ikke for moro skyld, dette er VM, sier hun til NRK.