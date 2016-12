Disse fotballspillerne lykkes som trenere

I årene etter at Sir Alex Ferguson ga seg som trener i 2013, hadde Manchester United et dilemma ved navn Ryan Giggs.

Giggs, en av Uniteds største legender, la skoene på hyllen i 2014, og ble en populær kandidat til trenerjobben. Snart ble han assistent for Louis van Gaal, med mål å ta over på lengre sikt.

Planen var romantisk: En stjernespiller fortsetter sin kjærlighetshistorie med klubben, viderefører Fergusons verdier og forsterker Uniteds identitet.

Det fantes bare ett problem. Hvordan kunne United vite at Giggs kom til å bli en god trener?

Det «umulige» spørsmålet

Lignende diskusjoner har ofte dukket opp blant fotballfrelste i stuer og puber, samt presidenter og direktører som vurderer å gamble på en tidligere storspiller.

Og sannheten er at spørsmålet er fryktelig komplisert.

Når man bedømmer unge spillere, kan man i det minste analysere ferdigheter som fart og teknikk. Med potensielle trenere vet man lite før de tar sin første jobb, og ofte må man bruke spillerkarrieren for å prøve å spå hvordan deres kvaliteter vil overføres til treneryrket.

Kunsten blir da å vite hvilke type spillere som pleier å slå til. Er de magikere eller arbeidshester? Stjerner eller stallfyll? Keepere, forsvarere, midtbanespillere eller spisser?

Finnes det en «perfekt» spillerkarriere med hensyn til å bli trener etterpå?

Maradona-regelen

Det finnes flere uttrykk som prøver å gi svar. En klassiker er at begavede spillere ofte feiler, fordi de ikke vil kunne forstå spillere som ikke har deres talent. Tenk for eksempel på Diego Maradona.

Andre hevder at forsvarere og midtbanespillere har en fordel fremfor spisser og keepere, fordi de har mer av spillet rundt seg til enhver tid.

Så har man påstanden om at man må ha spilt på høyt nivå for å trene de beste.

Disse utsagnene gir ikke alltid mening. En av de mest innflytelsesrike trenerne gjennom tidene var Johan Cruyff, grunnleggeren av Barcelonas ballbesittende DNA, som var et teknisk vidunder og vant Gullballen tre ganger. Cruyffs posisjon var spiss, i likhet med Ferguson.

Og spill på høyt nivå? Prøv å si det til José Mourinho, som ikke engang var proff.

Med andre ord er jakten på svar en vanskelig prosess. Men det hindrer oss ikke i å prøve.

Topp 20

Det er nærmest umulig å analysere trenere på alle nivåer over hele verden. Denne saken handler i stedet om legendene; de som har levert prestisjetunge seriemesterskap og cuper i opp til flere tiår.

Verken UEFA eller FIFA har laget en rangering over tidenes største trenere, men en god erstatning er listen publisert av ESPN i 2013:

Alex Ferguson Rinus Michels Brian Clough Bob Paisley Helenio Herrera Arrigo Sacchi Matt Busby Valerij Lobanovski José Mourinho Bill Shankly Vicente del Bosque Giovanni Trapattoni Ottmar Hitzfeld Ernst Happel Marcello Lippi Béla Guttmann Jock Stein Pep Guardiola Udo Lattek Fabio Capello

Mange vil være uenige i listen, men poenget her er at den inneholder de fleste gigantene i europeisk fotballhistorie. Disse har levert kontinuerlig suksess, i motsetning til enkelte vinnere av EM og VM, som har levd på en god stall og litt marginer over seks-syv kamper.

Metoden blir dermed å finne ut av hva disse navnene hadde til felles som spillere, og i hvilken grad de nevnte klisjeene er sanne.

Både José Mourinho og Pep Guardiola er inne på ESPNs liste over tidenes største trenere. Foto: Oli Scarff / AFP

Unntaket Goethals

Det første som kommer frem er at det ikke finnes en eneste keeper på listen.

Generelt sett er kjente trenere som har voktet buret vanskelige å finne. Dino Zoff vant VM med Italia som 40-åring i 1982, og var et overtidsmål unna EM-tittelen som Italia-trener i 2000. Mer nylige eksempler er Bruce Arena og Julen Lopetegui, de respektive landslagssjefene for USA og Spania.

Den mest suksessfulle er sannsynligvis Raymond Goethals, som førte hjemlandet Belgia til en strålende tredjeplass i EM på hjemmebane i 1972, og vant mesterligaen (tidligere kalt Europacupen) med Marseille i 1993, med stjerner som Fabien Barthez, Marcel Desailly og Didier Deschamps. Goethals er fortsatt den eneste som har vunnet turneringen med et fransk lag.

(Marseille ble ekskludert fra mesterligaen året etter for å ha bestukket spillere i hjemlig serie, og klubbens eier Bernard Tapie ble satt i fengsel. Men det er en annen historie.)

Hvorfor blir så få keepere trenere? Mange vil si at de er isolert fra banespillet. De pleier også å legge opp sent, da de kan spille lenger på elitenivå. Zoff var et godt eksempel; Gianluigi Buffon, som er i toppklasse som 38-åring, er et annet.

Det med alder er et viktig poeng, som vi skal se senere.

Et slag for spiss-myten

Videre har spissene solid bevis på at de mestrer trenerrollen. Det finnes seks angripere på listen: Ferguson, Rinus Michels, Brian Clough, Valerij Lobanovski, Ottmar Hitzfeld og Udo Lattek. Denne gjengen står bak mer enn 50 seriemesterskap totalt.

Tar man med at Mourinho og Arrigo Sacchi aldri var profesjonelle spillere, utgjør spissene en tredjedel av navnene.

De resterende 12 er midtbanespillere eller forsvarsspillere. Dermed kan det friste å si at det er irrelevant hvor man spiller på banen, så lenge man ikke er keeper.

Dét er imidlertid langt fra sannheten.

Mental kompensasjon

Det finnes nemlig fellesnevnere mellom typen spillere. Få var spesielt raske. Ingen var så begavet at de kunne leve kun på talentet.

Faktisk hadde nesten alle et eller annet handikap – ofte fysisk, av og til teknisk – som tvang dem til å kompensere med mentale ferdigheter, som klok posisjonering, lesing av spillet, lederegenskaper eller ren viljestyrke.

Typen som oftest dukker opp er den defensive midtbanespilleren. Rollen er i sentrum av banen, hvor man har kontakt med alle deler av spillet, og hvor alle de strategiske faktorene spiller inn samtidig. Man må beregne avstanden mellom lagdelene, beskytte forsvaret, fore spissene, sette tempoet, vinne dueller. Det er ikke vanskelig å forstå at dette både bygger og krever taktisk disiplin.

Interessant nok finnes det flere løpegutter enn ballfordelere. De som er best til å dyrke talent hos andre, er ofte de som manglet det selv.

Herreras teori

Giovanni Trapattoni er en av tidenes største klubbtrenere, med seks ligatitler i Juventus (fra 1977 til 1986) og seriemesterskap i Tyskland, Portugal og Østerrike. Som spiller var oppgaven hans å vinne ballen og gi den til playmakeren Gianni Rivera. På 274 kamper for Milan scoret han tre mål.

Vicente del Bosque, som vant to mesterligaer med Real Madrid (2000, 2002) samt VM (2010) og EM (2012) med Spania, var defensiv midtbane for Real Madrid. Den samme rollen ble spilt av Fabio Capello, som var taktisk klok, sterk i duellene og dyktig med ballen.

Men Capello hadde én svakhet som deles av mange på listen: Fart. Selv som ung slet han med tempoet, og senere kneskader gjorde ham omtrent like mobil som et kjøleskap.

Denne beskrivelsen passer også Helenio Herrera, som perfeksjonerte det ultradefensive catenaccio-systemet som ble synonymt med defensiv italiensk fotball, og som vant to mesterligaer med Internazionale (1964, 1965). Som trener var han karismatisk, kontroversiell og genial – den originale Mourinho – men som spiller ble han omtalt som et «sørgelig syn».

Beskrivelsen var faktisk hans egen.

Herrera, en langsom stopper med dårlige knær som holdt til i franske småklubber, visste imidlertid at ulempene på banen ville omgjøres til fordeler på trenerbenken.

– Store spillere vet ikke hvordan de skal lære bort tingene de selv mestret på banen. Det samme kan ikke sies om meg, sa han ifølge Jonathan Wilsons Inverting the Pyramid.

Dette støtter «Maradona-regelen» om begavede spillere.

Hva Pep lærte av Cruyff

Samtidig møter regelen motstand andre steder på listen. Pep Guardiola var en sylskarp ballfordeler for Barcelonas «Dream Team» som vant Europacupen under Cruyff i 1992.

Den trenden som opprettholdes er derimot den om ulike handikap. Selv Guardiola hadde en stor svakhet han måtte skjule.

Da han var ung, var han nemlig tynn og spinkel. Som midtbaneanker var han uegnet til å beskytte forsvaret, og før Cruyff hentet ham opp til A-laget, hvor han ble kaptein og et av Barças største ikoner, ønsket klubben faktisk å selge ham.

Men Cruyff lærte ham er triks. Over store flater ville Guardiola bli fraløpt, men om han klarte å minske rommene han måtte dekke, ville intelligens telle mer enn fysikk. Hemmeligheten lå altså i den kollektive taktikken: Kompakt lagstruktur, høyt press, ideell avstand mellom lagdelene.

Med andre ord brukte Guardiola hodet for å kompensere for andre mangler.

Smarte spisser

Noe lignende kan sies om angriperne. Flere var profilerte, blant andre Clough, strategen bak Nottingham Forests to eventyrlige Europacuper (1979, 1980), som bøttet inn mål for Middlesbrough og Sunderland. Michels, regissøren av «Totalfotballen» til Nederland og Ajax på 70-tallet, hamret ballen i nettet for Ajax.

Men få overlevde på rent talent. Michels var hardtarbeidende, og heller ikke Ferguson var en Ronaldo-type. Lattek, som vant åtte Bundesliga-titler som sjef for Bayern München og Borussia Mönchengladbach (1972-87), var mer kjent for kraftige headinger enn slepen nærteknikk.

Også i Norge finnes det er godt eksempel. En av våre mest profilerte trenere, Ole Gunnar Solskjær, var verken rask eller sterk som spiss, og var i stedet avhengig av lure løp og klok posisjonering for å komme til sjanser i boksen.

Dermed sitter vi igjen med flere fellesnevnere. De fleste trenerlegendene spilte i defensive posisjoner, ofte sentralt. De var treige, og ikke alltid spesielt tekniske. Mange måtte utvikle taktiske egenskaper for å kompensere for åpenbare svakheter.

Fra Clough til Busby

Videre er det verdt å analysere hvilket nivå de 20 trenerlegendene spilte på.

Det blir umiddelbart klart at man ikke trenger å være stjerne. Faktisk er det mest normale å ha spilt på elitenivå, uten å være blant de aller beste.

Blant de seks spissene hadde verken Ferguson eller Lattek så mye som en landskamp. Både Clough, Michels og Lobanovski, en enormt innovativ trener som vant 14 ligatitler i Sovjetunionen og Ukraina, spilte kun et par oppgjør, mens Hitzfeld kom aldri nærmere enn seks kamper for Vest-Tyskland i OL i 1972.

På listen har kun fem navn vært forholdsvis faste på landslagsnivå: Del Bosque (Spania), Trapattoni (Italia), Ernst Happel (Østerrike), Guardiola (Spania) og Capello (Italia). Samtlige var stoppere eller midtbaneankere.

Altså er antallet begavede angripere veldig lavt.

Denne trenden antyder at det kan være gunstig å ha kontakt med toppnivået, uten å være så talentfull at man bare kan gi blaffen i det taktiske.

Denne beskrivelsen passer også ulike britiske trenerlegender. Blant dem finner vi Bill Shankly og Bob Paisley, som vant ni ligatitler og tre Europacuper seg imellom for Liverpool (1964-83), og Sir Matt Busby, mannen bak «The Busby Babes», som førte United til fem ligatitler (1952–67) og en Europacup (1968).

Den revolusjonerende skoselgeren

Enkelte kunne slite selv på toppnivået. Hitzfeld hadde sine beste år med Stuttgart i tysk andredivisjon, mens Ferguson ble dumpet av Rangers som ung.

De mest ekstreme eksemplene er likevel Mourinho og Sacchi, som aldri spilte profesjonelt.

Sacchi sto bak en av fotballens få virkelige revolusjoner da han innførte 4-4-2 og sonemarkering i Milan på 80-tallet, hvor han vant to strake Europacuper (1989, 1990), noe ingen har klart siden. Han visste at han var for dårlig som spiller, og begynte som trener da han var 26.

Innen det hadde han jobbet i farens skobutikk.

Da Sacchi kom på scenen, leverte han et tidløst sitat til kritikerne som mente at man måtte ha spilt profesjonelt for å kunne trene topplag.

– Jeg visste ikke at en jockey var nødt til å ha vært hest først, sa han.

Stadig flere har fulgt Sacchi og Mourinho de siste årene. André Villas-Boas har trent Porto, Chelsea og Tottenham uten spillerbakgrunn. Treneren til Bundesliga-laget Hoffenheim er 29-årige Julian Nagelsmann, som la opp som ungdomsspiller grunnet en kneskade.

Med hensyn til nivå, ligger det altså mye i det at briljante spillere sjelden blir store trenere. Mer og mer er det også sant at man ikke trenger å ha vært spiller i det hele tatt.

De skadeskuttes fordel

Hovedfordelen til Nagelsmann, Sacchi og Mourinho er at de fikk mer tid til å studere. Av samme årsaker finnes det en trend blant spillerne som blir gode trenere: De legger opp tidlig.

Dette er klarest blant spissene. Lobanovski ga seg da han var 29, mens både Ferguson, Michels og Lattek var rundt 30. De fleste begynte å trene neste umiddelbart, enten i ungdomslag, som assistenter eller hovedtrenere. Ferguson var sjef i St Mirren da han var 32.

Blant de 20 navnene lå snittet på å legge opp rundt 33 år.

Barça, Brescia, Mexico

I tillegg starter flere topptrenere forberedelsene lenge før de legger opp. Ferguson hadde allerede tatt et trenerkurs på fire år da han begynte i St Mirren.

Da Guardiola forlot Barça, sjokkerte han ved å gå til Brescia, en beskjeden klubb i Serie A, blant annet fordi han ville studere italiensk taktikk. Senere dro han til Roma, hvor han lærte av Capello, og så Dorados de Sinaloa, i Mexico, hvor han jobbet med Juanma Lillo, en trener han beundret.

Da Guardiola la opp, fløy han til Argentina for å møte inspirerende trenere, blant andre Marcelo Bielsa, som han diskuterte fotball med 11 timer i strekk.

Ett år senere tok Guardiola Barças B-lag til opprykk. Da han tok over førstelaget i 2008, hadde han allerede studert i årevis.

Capello-modellen

En annen spiller i denne kategorien er Capello, som var trenerens høyre hånd på gresset.

– Fra dag én fortalte han lagkameratene hva de skulle gjøre og hvor de skulle løpe. Det er en klisje, men allerede som ung var han som en trener på banen, sa Giovanni Battista Fabbri, Capellos ungdomstrener i Spal på 60-tallet, i en biografi skrevet av Gabriele Marcotti.

Så bestemt var visstnok unge Capello at han fortalte selv sine egne trenere hva de skulle gjøre.

Og skal man finne en slags gjennomsnittlig karriere blant de 20 legendene, virker Capello som et godt valg. En defensiv midtbanespiller, ledertype, spill på elitenivå, talentfull men begrenset, temposvak, hindret av kneskader, la opp tidlig i 30-årene.

Altså kan man driste seg til å si at usikkerheten rundt Capellos fremtidige trenersuksess var uvanlig lav.

Tre vise (og treige) menn

Dette blir det nærmeste man kommer en konklusjon så langt. Studerer man noen av de mest profilerte trenerne i Europa de siste årene, finner man flere som passer Capello-modellen.

La oss for eksempel ta Carlo Ancelotti, Rafa Benítez og van Gaal.

Ancelotti var defensiv midtbane i Parma og Roma, før han endte opp i Milan under Sacchi, som måtte overbevise styret om å kjøpe ham fordi knærne var utslitt. Ancelotti var langsom, men var en intelligent organisator som Sacchi kalte «dirigenten av orkesteret».

Benítez var defensiv midtbane i Real Madrid-akademiet, men skadet kneet, ramlet nedover i ligasystemet og la opp som 26-åring. På banen ble han kritisert for å prate for mye. Han hadde god utholdenhet, var sterk i lufta og kunne bruke begge bein.

– Men jeg var ikke den kjappeste. Og for min del var det forskjellen mellom en normal spiller og en i toppklasse, sa han til FourFourTwo.

Van Gaal var så vanskelig og frittalende at han ofte fikk uvenner i garderoben. Han var defensiv midtbane, brukbar teknisk sett, men slet med tempoet og ble fort sliten. Én gang skrøt han til treneren at han kunne gjøre hva som helst med ballen i beina.

– Problemet er at du aldri får tak i den, kom svaret.

Dermed måtte van Gaal erstatte hurtigheten med spilleforståelse.

– Jeg er ikke deprimert over at jeg aldri var flink til å løpe. Jeg lærte å leve med det. Jeg hadde ikke noe valg, sa han ifølge biografien til Maarten Meijer.

Altmuligmannen Wenger

Som en siste test på om trendene fra topp 20-listen gjelder i dag, kan vi studere de seks topptrenerne i Premier League. Guardiola og Mourinho har allerede blitt nevnt.

De resterende fire var enten stoppere eller defensive midtbanespillere.

Jürgen Klopp var først spiss, så midtstopper i Mainz. Han var sterk og rask, men klumsete med ballen. Mauricio Pochettino var stopper og kaptein i Espanyol, hvor flere beskrev ham som en trener på banen.

Antonio Conte var kaptein i Juventus, taktisk klok og med en enorm vinnervilje; da laget tapte ligatittelen på sesongens siste dag i 2000, sov han ikke på fem dager. Men han var ikke den mest talentfulle.

– Av og til når jeg ikke fant en lagkamerat umiddelbart, kunne jeg miste ballen. Min første tanke som trener var å finne automatiske løsninger for spillerne mine, sa Conte i 2013, ifølge nettsiden Football Italia.

Ideen var altså å hjelpe spillere som ham selv. Dette er grunnen til at Chelseas angrep ser ut til å gå på skinner: Alt er innøvd allerede.

Det er et prakteksempel på sammenhengen mellom en begrenset spiller og en forstående trener.

Arsène Wenger var for det meste defensiv midtbanespiller og trenerens høyre hånd, men slet med tempoet. Da han var 31, var han altmuligmann i Strasbourg: Stallfyll for A-laget, trener for reservelaget, fysioterapeut og speider. Han kunne kjøre i milevis for å se en kamp, speide spillere bak målet i regnet, og så kjøre hjem samme kveld.

– Det var en fantastisk utdannelse, sa Wenger, som la opp et par år senere.

Tydelige trender

Sammen med de 20 legendene, danner disse flere fellestrekk. Den mest passende spilleren til treneryrket er altså gjerne en ledertype som er noe temposvak, posisjonert i en sentral, defensiv rolle, og som ikke legger opp for sent. Kast gjerne inn en skade mot slutten av karrieren.

Selvsagt vil det alltid finnes unntak, og ingen fremgangsmåte er perfekt. Men de nevnte trendene er for klare til å være helt tilfeldige.

Noe som fører oss tilbake til Giggs. Waliseren avsluttet karrieren som sentral midtbanespiller, men tilbrakte flesteparten av sine beste år som kjapp og teknisk ving. Han la opp da han var 40.

Da Mourinho erstattet van Gaal i mai, forlot Giggs klubben. Han har siden vært en mislykket kandidat til trenerjobben i Swansea, etter et intervju klubben visstnok beskrev som «skuffende». Nå er han gjest i TV-studioet til Sky Sports og skribent i The Daily Telegraph.

Vi kan fortsatt ikke vite med sikkerhet om det bor en trener i Giggs. Men om 43-åringen skal havne blant de virkelig store, ser det ut til at han har historikken mot seg.