Disse er tatt ut til håndball-EM

Mandag ettermiddag tok landslagstrener Jonas Wille ut troppen som skal presentere Norge under EM.

Wille tar ut disse 19 spillerne som skal være med til Tyskland på nyåret.

Keepere: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås.

Kantspillere: Sebastian Barthold, Alexander Blonz, Kristian Bjørnsen, Kevin Gulliksen.

Strekspillere: Petter Øverby, Magnus Gullerud, Henrik Jakobsen,

Bakspillere: Vetle Aga, Magnus Abelvik Rød, Harald Reinkind, Sander Sagosen, Gøran Johannessen, Tobias Grøndahl, Christian O'Sullivan, Sander Øverjodet, Erik Toft, Simen Lyse.

For sistnevnte blir dette mesterskapsdebut.

– Vi trodde for et par måneder siden at vi ikke skulle finne plass til Simen, men han måtte vi ha med, sier landslagstrener under pressekonferansen.