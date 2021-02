Onsdag presenterte langrennssjef Espen Bjervig den norske troppen til VM i Oberstdorf.

Der fant han ikke plass til Martin Johnsrud Sundby innenfor den norske kvoten på 12 herreløpere. Det betyr at Sundby kun kan gå 15-kilometeren, der han har personlig friplass som titelforsvarer etter VM-gullet fra Seefeld for to år siden.

11 øvrige herreløpere har fått VM-billett. Ytterligere én blir tatt ut før påmeldingsfristen. Dette skal ifølge Bjervig være en hjemmeværende reserve.

Selv om Sundby skulle ta medalje på distansen der han er tittelforsvarer, vil han følgelig ikke være aktuell for verken stafetten eller femmila.

Slik forklarer landslagstrener Eirik Myhr Nossum hvorfor de heller vil ha en hjemmeværende reserve enn å kunne bruke Sundby på andre distanser:

– Dessverre har ikke Martin kvalifisert seg for så mye annet enn det han er kvalifisert for gjennom friplass. Andre har gått bedre enn Martin i vinter.

– Fornuftig med hjemmeværende reserve

– Men det betyr at han ikke vil kunne være aktuell for stafettlaget selv om han skulle vinne gull på 15 km?

– Det vil han ikke, men samtidig er vi nødt til å ta ut en tropp ut fra resultatene. Vi mener dessuten det er fornuftig å ha en hjemmeværende reserve i tilfelle det skulle bli smitte i troppen. Jeg håper naturligvis vi ikke trenger det, men i et sånt perspektiv er det fornuftig med en hjemmeværende reserve, sier Nossum til NRK.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn støtter Nossums vurderinger, men tror at Sundby er skuffet.

– Det finnes sikkert noen som mener at han bør være i troppen, men jeg er ikke en av dem. Jeg kan skjønne at Martin selv er skuffet, fordi han har en imponerende merittliste. Samtidig så må vi stikke fingeren i jorda og si at han ikke har gått særlig fort på ski denne vinteren. Da synes jeg i det store bildet at det er riktig å gi unge løpere sjansen, sier Bjørn.

Martin Johnsrud Sundby har slitt med store ryggproblemer det siste året, og har ikke prestert som han hadde håpet. Etter NM i Granåsen innså veteranen at han nepper var aktuell for andre distanser i VM enn den har har friplass på.

Den øvrige uttakskabalen har imidlertid blitt såpass oversiktlig at kanskje ikke mer enn ni norske herreløpere, pluss Sundby, kommer til å gå distanser i Oberstdorf. Dermed hadde landslagsledelsen hatt mulighet til å innlemme ham i 12-mannstroppen, i tilfelle han skulle få skikk på ryggen tidsnok.

– Har noen i sikte

I stedet velger de altså å ha en hjemmeværende reserve.

– Er det Finn-Hågen Krogh som ligger best an til å bli hjemmeværende reserve?

– Det er flere som ligger like godt an. Vi har jo noen i sikte, og nå har vi litt tid på å ta ut vedkommende – som vi forhåpentligvis slipper å bruke, sier Eirik Myhr Nossum.

– Men den tolvte mannen som skal inn i troppen bør være en allsidig utøver. Og de to navnene jeg tenker mest på da er Sindre Bjørnstad Skar og Finn-Hågen Krogh, sier Torgeir Bjørn.

Onsdagens VM-uttak inneholdt for øvrig ingen store overraskelser.

På kvinnesiden velger Norge å ikke fylle kvoten på 12. Men blant de 11 som skal reise, finner man – i tillegg til de store stjernene – litt mindre kjente navn som Mathild Skjærdalen Myhrvold og Anne Kjersti Kalvå.

VM-troppene i langrenn Ekspandér faktaboks Kvinner: Maiken Caspersen Falla – Strandbygda IL

Helene Marie Fossesholm – Eiker SK

Ragnhild Haga – Åsen IL

Therese Johaug – IL Nansen

Anne Kjersti Kalvå – Team ELON Midt-Norge, Lundamo IL

Mathilde Skjærdalen Myhrvold – Equinor Rekruttlandslag, Vind IL

Ane Appelkvist Stenseth – Grong IL

Anna Svendsen – Tromsø SK

Heidi Weng – Ytre Enebakk

Lotta Udnes Weng – Nes Ski

Tiril Udnes Weng – Nes Ski Herrer: Harald Østberg Amundsen – Equinor Rekruttlandslag, Asker Skiklubb

Pål Golberg – Gol IL

Hans Christer Holund – Lyn Ski

Emil Iversen – IL Varden Meråker

Johannes Høsflot Klæbo – Byåsen IL

Simen Hegstad Krüger – Lyn Ski

Martin Løwstrøm Nyenget – Lillehammer Skiklub

Sjur Røthe – Voss IL

Håvard Solås Taugbøl – Lillehammer Skiklubb

Erik Valnes – Bardufoss og Omegn IF

Sivert Wiig – Team ELON vest, Gjesdal IL

En hjemmeværende reserve (tas ut etter WC Ulricehamn)

Martin Johnsrud Sundby (friplass 15 km), Røa IL

Mål: Slåss om gull i alle løp

– Uttak til et VM på ski er ikke enkelt. Men nå mener jeg at vi har landet på en tropp som er veldig sterk. Målet vårt er å slåss om gull på samtlige distanser og være beste nasjon på antall medaljer når VM er ferdig, sier Espen Bjervig til NRK.

– Kriteriet for uttaket er verdenscup, NM og norgescup i prioritert rekkefølge. I tillegg velger vi å prioritere utøvere som har kapasitet til å ta medalje, fremfor utøvere som har levert jevne resultater, fortsetter han.

Hvem som skal gå hvilken øvelse blir klart dagen før hver øvelse.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er ikke overrasket over uttaket.

– Det er et ganske ventet uttak. Først setter man opp de som er medaljekandidater. Det å være en medaljekandidat er viktigere enn å være jevn i flere øvelser, sier Bjørn.

Eksperten påpeker også at det er en del ungt i troppene. Harald Østberg Amundsen og Mathilde Skjærdalen Myhrvold er blant dem.

VM-programmet

Mesterskapet starter med den tradisjonelle intervallstarten med utøvere som ikke er nok FIS-poeng før VM.

Men for de norske starter alvoret dagen etter, 25. februar, med klassisk sprint for både damer og herrer.

27. februar gyver de løs på skiathlon med skibytte, 15 kilometer for kvinner og 30 kilometer for menn.

FAVORITT: Også i år er Therese Johaug favoritt i flere disipliner. Foto: Tore Meek / NTB

Dagen etter er det lagsprint, der nordmennene er naturlige favoritter på herresiden.

2. og 3. mars er det intervallstart for kvinner og menn, mens 4. og 5. mars er det stafett for kvinner og menn.

VM for langrennsutøverne avsluttes naturligvis med 3 mila for kvinner på lørdagen og 5 mila for menn på søndagen.